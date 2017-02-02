Талибы в Афганистане убили беременную женщину и девушку за отказ выйти замуж

CA-NEWS (CA) - Боевики движения «Талибан» в Афганистане убили по разным обвинениям двух женщин на этой неделе, сообщает местное издание Khama Press.

Талибы казнили беременную женщину и девушку в северо-восточной провинции Бадахшан, назвав это убийством чести.

Местные чиновники рассказали, что беременная была убита в резиденции своего отца поздно вечером во вторник, 31 января.

Другая девушка была застрелена талибами рано утром в среду, 1 февраля. Она была убита в присутствии ее семьи после того, как она повторно отвергла предложение о браке от местного лидера талибов.

Талибов не прокомментировали убийства, отмечает издание.

Ранее, в провинции Балх на севере Афганистана ревнивый муж отрезал 23-летней женщине оба уха.