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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Талибы в Афганистане убили беременную женщину и девушку за отказ выйти замуж

CA-NEWS (CA) - Боевики движения «Талибан» в Афганистане убили по разным обвинениям двух женщин на этой неделе, сообщает местное издание Khama Press.

Талибы казнили беременную женщину и девушку в северо-восточной провинции Бадахшан, назвав это убийством чести.

Местные чиновники рассказали, что беременная была убита в резиденции своего отца поздно вечером во вторник, 31 января.

Другая девушка была застрелена талибами рано утром в среду, 1 февраля. Она была убита в присутствии ее семьи после того, как она повторно отвергла предложение о браке от местного лидера талибов.

Талибов не прокомментировали убийства, отмечает издание.

Ранее, в провинции Балх на севере Афганистана ревнивый муж отрезал 23-летней женщине оба уха.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
sefer
09:10, 03 февраля 2017
Kyrgyz-kgkg
ошол аллахын ушундай жаманчылыктарын кылып жатат
Нет аватара
Kyrgyz-kgkg
20:16, 02 февраля 2017
Тооба ушундай да болобу аллах сактасын
кто есть кто
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