Талибы в Афганистане убили беременную женщину и девушку за отказ выйти замуж
- Азия и мир, происшествия
- 17:30, 02 февраля 2017
- Просмотров: 2935
- Обновлено: 17:49, 02 февраля 2017
CA-NEWS (CA) - Боевики движения «Талибан» в Афганистане убили по разным обвинениям двух женщин на этой неделе, сообщает местное издание Khama Press.
Талибы казнили беременную женщину и девушку в северо-восточной провинции Бадахшан, назвав это убийством чести.
Местные чиновники рассказали, что беременная была убита в резиденции своего отца поздно вечером во вторник, 31 января.
Другая девушка была застрелена талибами рано утром в среду, 1 февраля. Она была убита в присутствии ее семьи после того, как она повторно отвергла предложение о браке от местного лидера талибов.
Талибов не прокомментировали убийства, отмечает издание.
Ранее, в провинции Балх на севере Афганистана ревнивый муж отрезал 23-летней женщине оба уха.
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Мамидинова Чинара Кудайбердиевна
экс-статс-секретарь министерствa юстиции КР
|Мусина Дария Сапарбековна
директор РУМЦЭВ «Балажан»
|Нурлан Омуркул уулу
директор ТЭЦ г.Бишкек