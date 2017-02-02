В Ростове откроется ресторан узбекской кухни "Тюбетейка"

- В торгово-развлекательном комплексе в Ростове откроется ресторан узбекской кухни «Тюбетейка», сообщили ростовские СМИ.

В «Тюбетейке» будут представлены главные «хиты» — плов, самса, лагман, шашлык. Все повара — узбеки.

«Когда определялись с кухней, руководствовались двумя моментами, — сказал в интервью журналистам управляющий ресторана Сергей Кесельман. — Во-первых, узбекская кухня в Ростове в качественном исполнении практически не представлена, во-вторых, блюда предполагают демократичные цены. Кроме того, вечером планируем „счастливые часы“, когда их можно будет заказать еще дешевле».

Официальное открытие ресторана «Тюбетейка» в Ростове состоится на следующей неделе.