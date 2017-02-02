Счетный комитет Казахстана выявил миллиардные нарушения в работе «Самрук-Казына»

- Счетный комитет выявил нарушения в работе фонда "Самрук-Казына" при строительстве железных дорог, паромного комплекса в порту Курык, а также СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", передает Tengrinews.kz.

"В рамках госаудита использования средств республиканского бюджета, выделенных на увеличение уставного капитала АО "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, проверкой были охвачены средства свыше $286,1 млн, выделенные в период с 2014 по 30 сентября 2016 года на строительство двух железнодорожных веток Алматы - Шу и Боржакты - Ерсай, паромного комплекса в порту Курык, а также на создание и комплексное развитие специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". Аудитом отмечено недостижение прямых конечных результатов определенных в финансово-экономических обоснованиях по всем четырем проектам", - заявила на заседании представитель Счетного комитета Айгуль Мухаметкарим.

По ее словам, общая сумма выявленных финансовых нарушений составила $4,6 млн. Выявлено шесть системных недостатков, а также процедурных нарушений на сумму $264,9 млн.

"Строительство железнодорожной линии Боржакты - Ерсай и вторых путей на участке Алматы - Шу на сумму 34,4 миллиарда тенге с 2015 года осуществлялась без утвержденной проектной и проектно-сметной документации, а также без уведомления уполномоченного органа о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ. В период с 9 декабря 2015 года по 16 марта 2016 года строительно-монтажные работы осуществлялись без технического надзора в части несущих и ограждающих конструкций в связи с приостановлением аттестатов эксперта. При строительстве линии Боржакты - Ерсай использованы рельсы, стрелочные переводы на железобетонных брусьях и железобетонные шпалы с истекшим сроком сертификата соответствия", - отметила Мухаметкарим.

Кроме того, более двух третей от общего объема работ по строительству паромного комплекса в порту Курык были переданы субподрядным организациям, что превышает норматив на $12,3 млн.

Аудитор отметила, что для обеспечения исполнения договора о закупках комплексных работ по объекту создания и развития СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" была представлена ненадлежащая банковская гарантия от АО "Capital Bank Kazakhstan", долгосрочный рейтинг которого ниже предусмотренного допустимого уровня. Также по 13 объектам, принятым актами приемочной комиссии в марте 2016 года, не проведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

Мухаметкарим добавила, что при строительстве СЭЗ заказчики несколько раз меняли виды работ, а также полностью исключали некоторые из них уже после их оплаты. Так, по ее словам, в течение 2015-2016 годов заказчиком произведено уменьшение ранее оплаченных объемов работ на общую сумму свыше $3млн.

Напомним, в своем Послании глава государства выделил пять приоритетов модернизации Казахстана, в двух из пяти направлений задействован фонд "Самрук-Казына". Правительству поручено обеспечить качественную трансформацию холдинга "Самрук-Казына" с проведением полной ревизии и оптимизации всех, как управленческих, так и производственных, процессов.



