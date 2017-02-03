На юге Узбекистана врачей Санэпиднадзора заставили ходить по домам и собирать навоз

- Узбекистан, общество
- 8:33, 03 февраля 2017
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- Обновлено: 8:53, 03 февраля 2017
По словам одной из медсестер, местные власти превратили медицинских сотрудников в чернорабочих. «Когда появляется неоплачиваемая работа, они всегда привлекают к ней врачей и учителей. Сейчас около 40 врачей и медсестер поделены на группы и отправлены в районные села. Мы заходим в каждый дом и уточняем, сколько тонн навоза есть в вашем доме. Затем спрашиваем, желает ли хозяин продать этот навоз. Если он соглашается, то мы записываем это в свою тетрадь. Потом к ним приезжают фермеры, покупают у них навоз и отвозят его на свои поля», – говорит она.
По данным медиков, многие местные жители не желают продавать свой навоз. «В селах нет газа, проблемы со светом. Люди в основном готовят из навоза кизяк, который используют в качестве топлива, для сжигания в печи для обогрева дома или приготовления пищи. Когда они не хотят отдавать навоз, мы начинаем их просить, чтобы они дали 1-2 мешка навоза для государства», – говорит медсестра.
Заместитель главного врача ЦГСЭН Шурчинского района Мусурмон Эшонкулов подтвердил информацию о том, что сотрудники центра отправлены на сбор навоза. «Вопрос навоза – это вопрос республиканского значения. Тем самым мы помогаем фермерам создать запасы навоза. Наши люди ходят по домам жителей, чтобы установить санитарное состояние и чистоту в каждом доме. Они проводят разъяснительные работы с тем, чтобы жители вынесли наружу накопившийся мусор и навоз», - добавил он.
В администрации Шурчинского района рассказали,что сотрудники ЦГСЭН отправлены на сбор навоза на основании приказа главы Сурхандарьинской области и премьер-министра Узбекистана.
|кто есть кто
|Мамидинова Чинара Кудайбердиевна
экс-статс-секретарь министерствa юстиции КР
|Мусина Дария Сапарбековна
директор РУМЦЭВ «Балажан»
|Нурлан Омуркул уулу
директор ТЭЦ г.Бишкек