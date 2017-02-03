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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На юге Узбекистана врачей Санэпиднадзора заставили ходить по домам и собирать навоз
CA-NEWS (UZ) - Согласно жалобам персонала Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, руководство поручило им ходить по домам местных жителей, определять количество навоза в каждом доме, составлять списки, а после раздавать навоз местным фермерам, передает centralasian.org.

По словам одной из медсестер, местные власти превратили медицинских сотрудников в чернорабочих. «Когда появляется неоплачиваемая работа, они всегда привлекают к ней врачей и учителей. Сейчас около 40 врачей и медсестер поделены на группы и отправлены в районные села. Мы заходим в каждый дом и уточняем, сколько тонн навоза есть в вашем доме. Затем спрашиваем, желает ли хозяин продать этот навоз. Если он соглашается, то мы записываем это в свою тетрадь. Потом к ним приезжают фермеры, покупают у них навоз и отвозят его на свои поля», – говорит она.

По данным медиков, многие местные жители не желают продавать свой навоз. «В селах нет газа, проблемы со светом. Люди в основном готовят из навоза кизяк, который используют в качестве топлива, для сжигания в печи для обогрева дома или приготовления пищи. Когда они не хотят отдавать навоз, мы начинаем их просить, чтобы они дали 1-2 мешка навоза для государства», – говорит медсестра.

Заместитель главного врача ЦГСЭН Шурчинского района Мусурмон Эшонкулов подтвердил информацию о том, что сотрудники центра отправлены на сбор навоза. «Вопрос навоза – это вопрос республиканского значения. Тем самым мы помогаем фермерам создать запасы навоза. Наши люди ходят по домам жителей, чтобы установить санитарное состояние и чистоту в каждом доме. Они проводят разъяснительные работы с тем, чтобы жители вынесли наружу накопившийся мусор и навоз», - добавил он.

В администрации Шурчинского района рассказали,что сотрудники ЦГСЭН отправлены на сбор навоза на основании приказа главы Сурхандарьинской области и премьер-министра Узбекистана.

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