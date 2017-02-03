Президент Узбекистана распорядился выплачивать пенсии только наличными

- Узбекистан, общество
- 8:45, 03 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - С февраля 2017 года выплата всех пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме в полном объеме без каких-либо ограничений. Это следует из постановления президента Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий", подписанного накануне, 2 февраля.
Документ подписан "в целях коренного совершенствования системы выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий, обеспечения безусловной защиты прав и законных интересов пенсионеров, студентов и других социально уязвимых слоев населения, создания благоприятных условий для беспрепятственного осуществления платежей за приобретаемые ими товары и услуги на всей территории Республики Узбекистан".
Мирзиёев обратил внимание руководителей Центрального банка, Министерства финансов, внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов РУз на наличие многочисленных заявлений, поступающих в Виртуальную приемную президента о несвоевременной выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий, а также о необоснованном переводе выплат в безналичную форму на пластиковые карточки при недостаточном уровне развития системы платежных терминалов и банковских аппаратов.
Документом установлено, что, начиная с февраля 2017 года выплата всех видов пенсий осуществляется по территории республики в наличной форме в полном объеме без ограничений. Кроме того, выплата зарплаты бюджетникам в горных и отдаленных районах также будет осуществляться в наличной форме в полном объеме.
Выплата стипендий студентам высших учебных заведений производится не менее, чем на 50 процентов, в наличной форме.Центобанку совместно с коммерческими банками поручено принять безотлагательные меры по устранению злоупотреблений, систематически допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и обеспечить бесперебойную их выдачу по первому требованию.
Генеральной прокуратуре поручено в месячный срок изучить практическое применение норм по привлечению к ответственности руководителей и должностных лиц коммерческих банков, не обеспечивающих своевременную выдачу наличных средств.
|кто есть кто
|Мамидинова Чинара Кудайбердиевна
экс-статс-секретарь министерствa юстиции КР
|Мусина Дария Сапарбековна
директор РУМЦЭВ «Балажан»
|Нурлан Омуркул уулу
директор ТЭЦ г.Бишкек