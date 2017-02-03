Фото беременной американской певицы Бейонсе установило рекорд в Instagram

- Азия и мир, общество
- 9:10, 03 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Фотография беременной американской поп-звезды Бейонсе в Instagram установила рекорд по количеству лайков, сообщает Би-би-си.
Картинка за 15 часов набрала более 7,5 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации.
В среду мать пятилетней дочери Блю Айви и супруга рэп-исполнителя Джей Зи объявила, что на этот раз беременна двойней. «Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания», - написала поп-звезда.
Свое сообщение она подписала как Картер - это паспортная фамилия ее супруга Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.
Предыдущий рекорд по количеству лайков в Instagram принадлежал другой американской певице - Селене Гомес, явившей публике автопортрет с соломинкой и бутылкой «Кока-колы», подписанной строчкой из ее песни.
Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыкальной премии «Грэмми», получившая 20 наград и более 60 номинаций. В 2011 году она была удостоена почетной премии журнала Billboard - «Артист тысячелетия».
В 2013 году Бейонсе исполняла гимн США на инаугурации Барака Обамы. В ноябре прошлого года певица и ее супруг Джей Зи выступили на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
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