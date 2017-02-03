Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 2 года, - ФАО

CA-NEWS (CA) - Мировые цены на продукты питания выросли в январе до максимального значения почти за два года и, судя по всему, будут еще выше и волатильнее в 2017 году, сообщает в четверг Reuters со ссылкой на агентство ООН по вопросам продовольствия (FAO).

Стоимость продовольствия, согласно индексу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), падают уже пять лет подряд в из-за достаточных поставок, укрепления мировой экономики и укрепления американского доллара.

Но в январе этот индекс, который измеряет ежемесячное изменение стоимости корзины, состоящей из круп, растительных масел, молочных продуктов, мяса и сахара, достиг 173,8 пункта, максимального уровня с февраля 2015 года.

Рост на 2,1 процента за месяц был обусловлен повышением расценок на сахар и экспортных цен на зерно и растительные масла.

Старший экономист FAO Абдолреза Аббасиан сказал, что, внешние факторы, такие как опасения о торговой политике президента США Дональда Трампа в Северной Америке, вероятно, усилят волатильность цен на продукты питания.

Отношения между крупными экспортерами зерна России и Украины также могут оказать влияние, сказал он.

Рост стоимости сахара на 9,9 процента в январе был вызван ожиданиями продолжительного ограничения поставок из Бразилии, Индии и Таиланда. Эта тенденция, по словам Аббассиана, судя по всему, сохранится.

FAO повысила прогноз мирового производства зерна в 2016-2017 году до 2,592 миллиарда тонн, основываясь, в основном, на более обильных, чем ожидалось, урожаях в Австралии и России.