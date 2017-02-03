РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 2 года, - ФАО

CA-NEWS (CA) - Мировые цены на продукты питания выросли в январе до максимального значения почти за два года и, судя по всему, будут еще выше и волатильнее в 2017 году, сообщает в четверг Reuters со ссылкой на агентство ООН по вопросам продовольствия (FAO).

Стоимость продовольствия, согласно индексу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), падают уже пять лет подряд в из-за достаточных поставок, укрепления мировой экономики и укрепления американского доллара.

Но в январе этот индекс, который измеряет ежемесячное изменение стоимости корзины, состоящей из круп, растительных масел, молочных продуктов, мяса и сахара, достиг 173,8 пункта, максимального уровня с февраля 2015 года.

Рост на 2,1 процента за месяц был обусловлен повышением расценок на сахар и экспортных цен на зерно и растительные масла.

Старший экономист FAO Абдолреза Аббасиан сказал, что, внешние факторы, такие как опасения о торговой политике президента США Дональда Трампа в Северной Америке, вероятно, усилят волатильность цен на продукты питания.

Отношения между крупными экспортерами зерна России и Украины также могут оказать влияние, сказал он.

Рост стоимости сахара на 9,9 процента в январе был вызван ожиданиями продолжительного ограничения поставок из Бразилии, Индии и Таиланда. Эта тенденция, по словам Аббассиана, судя по всему, сохранится.

FAO повысила прогноз мирового производства зерна в 2016-2017 году до 2,592 миллиарда тонн, основываясь, в основном, на более обильных, чем ожидалось, урожаях в Австралии и России.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Мамидинова Чинара Кудайбердиевна
экс-статс-секретарь министерствa юстиции КР
Мусина Дария Сапарбековна
директор РУМЦЭВ «Балажан»
Нурлан Омуркул уулу
директор ТЭЦ г.Бишкек
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×