Минфин США ослабил введенные против ФСБ России санкции

CA-NEWS (CA) - Министерство финансов США слабило санкции, введенные против Федеральной службы безопасности России из-за обвинений в причастности к кибератакам. Соответствующий документ опубликован на сайте американского казначейства.

Согласно документу, который называется «Генеральная лицензия номер 1», казначейство разрешает все сделки с ФСБ, которые были запрещены двумя указами бывшего президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и от 28 декабря 2016 года.

В свою очередь, пресс-секретарь американского Белого дома заявил, что отмена казначейством США не говорит об ослаблении санкционного режима в отношении Москвы, передает Reuters.

Казначейство США сообщило, что ослабит санкции в отношении ФСБ, введенные предыдущей американской администрацией, обвинившей Кремль в проведении киберкампании, направленной на дискредитацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и повышение шансов ее главного соперника Дональда Трампа, в итоге одержавшего победу на выборах.

Казначейство сообщило, что позволит американским компаниям проводить ограниченные транзакции с ФСБ, необходимые для получения разрешений на импорт продуктов информационных технологий.

На вопрос, означает ли решение Казначейства изменение политики США в отношении России, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил журналистам: «Нет, не означает. Я понимаю, что это обычный порядок действий».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку решению США. По его словам, сначала надо понять, о чем идет речь. «Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности», - цитирует ТАСС Пескова.

В конце января издание РБК сообщило, что санкции, введенные США против ФСБ, создали риск для поставок электроники в Россию. Любые устройства с функцией шифрования, например, мобильные телефоны и планшеты, подлежат обязательному согласованию с ФСБ. Однако казначейство США запретило компаниям как-либо взаимодействовать с российскими спецслужбами.

По данным издания, участники рынка электроники уже анализировали ситуацию, так как запрет мог привести к убыткам для бизнеса. Юристы, опрошенные изданием, заявляли, что американские власти могут выдать генеральную лицензию на взаимодействие с ФСБ, что и произошло.