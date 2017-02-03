Правительство Великобритании опубликовало план Brexit

CA-NEWS (CA) - Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Как сообщает Би-би-си, документ получил название «Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним».

«Белую книгу» - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй.

«Бизнес-сообщество не требует от нас отменить голосование (на референдуме по «брекситу»), а наоборот, планирует успешно им воспользоваться. Палата общин с подавляющим большинством проголосовала за то, чтобы мы начинали (выход из ЕС). И подавляющее большинство людей - вне зависимости от того, как они голосовали, - тоже этого хочет. Этим мы и займемся», - говорится в предисловии Мэй к документу.

В документе закреплены 12 приоритетов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе «брексита».

Торговля: Британия выйдет из единого рынка ЕС и установит новые таможенные правила для торговли с Евросоюзом.

Британия выйдет из единого рынка ЕС и установит новые таможенные правила для торговли с Евросоюзом. Миграция: будет введена новая система контроля за прибытием мигрантов из ЕС. Вводиться она будет поэтапно, с тем чтобы у компаний была возможность подготовиться. Приоритетами в рамках этой системы будет возмещение недостатка рабочей силы в отдельных отраслях и помощь желающим получить в Британии образование.

будет введена новая система контроля за прибытием мигрантов из ЕС. Вводиться она будет поэтапно, с тем чтобы у компаний была возможность подготовиться. Приоритетами в рамках этой системы будет возмещение недостатка рабочей силы в отдельных отраслях и помощь желающим получить в Британии образование. Миграция внутри Европы: Британия будет стремиться как можно быстрее достигнуть с европейскими странами соглашения о правах британцев, живущих в ЕС, и граждан европейских стран, живущих в Британии.

Британия будет стремиться как можно быстрее достигнуть с европейскими странами соглашения о правах британцев, живущих в ЕС, и граждан европейских стран, живущих в Британии. Суверенитет: Британия выйдет из-под юрисдикции Европейского суда.

Британия выйдет из-под юрисдикции Европейского суда. Контроль на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия - единственной сухопутной границе между Британией и ЕС - будет организован "настолько гладко, насколько возможно".

между Северной Ирландией и Республикой Ирландия - единственной сухопутной границе между Британией и ЕС - будет организован "настолько гладко, насколько возможно". Поскольку полномочия по принятию некоторых внутриполитических решений переходят из Брюсселя обратно в Лондон, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии как составным частям Соединенного Королевства дадут больше полномочий в самоуправлении.

Окончательный договор с ЕС обещают вынести на голосование в парламенте.

Кроме того, Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью.

В минувшую среду Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила законопроект, дающий правительству полномочия привести в действие статью 50 Лиссабонского договора, в которой описывается, хотя и довольно расплывчато, порядок выхода страны из Евросоюза.

После двух дней дебатов в законопроект поддержали 498 депутатов, против выступили 114.

На следующей неделе законопроект ждет второе чтение.

Верховный суд Британии 24 января вслед за Высоким судом Лондона запретил правительству запускать «брексит» без одобрения парламента.

В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало «брексит». Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.