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  3 февраля 2017
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Глава Нацбанка и генпрокурор дали клятву народу Казахстана и Назарбаеву (видео)
CA-NEWS (KZ) - Политические государственные служащие принесли присягу перед народом и Президентом Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Торжественную клятву народу и президенту Казахстана дали председатель Национального Банка Данияр Акишев, председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, генеральный прокурор Жакип Асанов, директор Службы внешней разведки "Сырбар" Габит Байжанов, а также ряд руководящих должностных лиц Администрации президента, членов правительства и акимов областей и города Алматы.

В своей речи глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать.

"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.

Нурсултан Назарбаев затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.

"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал президент Казахстана.

В завершение президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.

"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил президент Казахстана.



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