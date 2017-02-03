Глава Нацбанка и генпрокурор дали клятву народу Казахстана и Назарбаеву (видео)

Торжественную клятву народу и президенту Казахстана дали председатель Национального Банка Данияр Акишев, председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, генеральный прокурор Жакип Асанов, директор Службы внешней разведки "Сырбар" Габит Байжанов, а также ряд руководящих должностных лиц Администрации президента, членов правительства и акимов областей и города Алматы.
В своей речи глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать.
"Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются на имидже не только государственной службы, но и системы государственного управления в целом", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Также президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.
Нурсултан Назарбаев затронул вопросы развития регионального предпринимательства, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.
"Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом", - сказал президент Казахстана.В завершение президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.
"Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана", - подытожил президент Казахстана.
|кто есть кто
|Мамидинова Чинара Кудайбердиевна
экс-статс-секретарь министерствa юстиции КР
|Мусина Дария Сапарбековна
директор РУМЦЭВ «Балажан»
|Нурлан Омуркул уулу
директор ТЭЦ г.Бишкек