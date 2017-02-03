В США в результате бунта в одной из тюрем погиб заложник (видео)

CA-NEWS (CA) - Полиции американского штата Делавэр удалось освободить последнего заложника, захваченного заключенными тюрьмы в городе Смирна, сообщает Би-би-си.

Надзиратель доставлен в местную больницу. Еще один заложник был найден мертвым в здании тюрьмы. Около суток назад стало известно, что заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр подняли бунт и взяли в заложники надзирателей.

По уточненной информации, в заложниках оказалось четыре человека. Двоих из них бунтовщики впоследствии отпустили.

Один из заключенных связался с журналистами местной газеты News Journal и заявил, что причиной захвата заложников стали действия президента США Дональда Трампа. «[Причина] - все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы знаем, что в тюрьме все изменится к худшему», - заявил он.

Губернатор штата Джон Карни сказал, что он молится за семью погибшего надзирателя и что ситуация с заложниками показала, с какими рисками сталкиваются сотрудники пенитенциарной системы в своей работе.

«Сейчас самое главное для нас понять, что произошло и как произошло. Каждый виновный должен нести ответственность Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось», - сказал Карни.

Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.