Назарбаев главе Нацбанка Казахстана: Никого не бойся, никого

В ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства глава Нацбанка выступил с отчетом по работе финансового учреждения. После доклада президент страны обратился к членам кабмина в защиту Акишева.
"Считаю, что Национальный банк грамотно работал в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банка усилить на законодательном уровне. Дать право надо такое. Вмешательства в дела Национального банка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать. Я смотрю и вижу, чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападок на председателя Национального банка", - высказался Нурсултан Назарбаев.
Глава государства заявил, что на все сто процентов поддерживает нынешнего председателя Национального банка.
"Это делают акционеры и спонсоры, которые здесь сидят в этом зале. Никого не бойся, никого", - обратился к главе Нацбанка Назарбаев.
"Эти газеты, журналисты, их хозяева виноваты - мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют в наведении порядка", - подчеркнул Президент.