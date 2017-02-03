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  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев главе Нацбанка Казахстана: Никого не бойся, никого
CA-NEWS (KZ) - Глава государства заступился за председателя Национального банка Данияра Акишева, сообщает Tengrinews.kz из Дома правительства РК.

В ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства глава Нацбанка выступил с отчетом по работе финансового учреждения. После доклада президент страны обратился к членам кабмина в защиту Акишева.акишев

"Считаю, что Национальный банк грамотно работал в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банка усилить на законодательном уровне. Дать право надо такое. Вмешательства в дела Национального банка надо считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать. Я смотрю и вижу, чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападок на председателя Национального банка", - высказался Нурсултан Назарбаев.

Глава государства заявил, что на все сто процентов поддерживает нынешнего председателя Национального банка.

"Это делают акционеры и спонсоры, которые здесь сидят в этом зале. Никого не бойся, никого", - обратился к главе Нацбанка Назарбаев.

"Эти газеты, журналисты, их хозяева виноваты - мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют в наведении порядка", - подчеркнул Президент.

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Комментарии (2)
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grabli
17:17, 03 февраля 2017
Данияр, молодец!
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tusha
16:48, 03 февраля 2017
никого не бойся кроме меня!
кто есть кто
Досалиев Эльмир Акуналыевич
депутат БГК (Республика - Ата-Журт), инженер по материалам группы реализации инвестиционных проектов министерства транспорта и дорог КР
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