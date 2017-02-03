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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Россия подписали протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе в РФ узбекских овощей и фруктов
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 2 февраля, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев провел рабочую встречу с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Элёром Ганиевым.

Стороны обсудили вопросы развития двусторонней торговли сельхозпродукцией и продовольствием, сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Отмечены положительные результаты в развитии взаимодействия между Россией и Узбекистаном по вопросам увеличения поставок сельскохозяйственной продукции. По итогам 2016 года товарооборот сельхозпродукцией между странами вырос почти на 20% и составил $398 млн (в 2015 году – $334 млн.). В том числе экспорт в Узбекистан составил $284,8 млн, а импорт в Россию – $113,7 млн.

В ходе встречи отмечено, что в прошлом году существенно вырос импорт узбекских овощей и фруктов на российский рынок.

Российский министр сообщил, что Россия заинтересована в увеличении поставок зерна, рыбы и рыбопродуктов, семенного картофеля, семян сои, а также кондитерских изделий в Узбекистан. «Российские сельхозпроизводители готовы в разы увеличить поставки сахара и масложировой продукции в Узбекистан», — сказал глава Минсельхоза России.

По итогам встречи стороны подписали протокол о соблюдении фитосанитарных требований при ввозе на территорию России узбекской плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска. Он закрепляет взаимодействие между фитосанитарными службами России и Узбекистана в области карантина растений.

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