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  3 февраля 2017
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В Монголии отмечают 124-летие руководителя народной революции 1921 года Дамдины Сухэ-Батора

CA-NEWS (MNG) - В Монголии отмечают 124-летие со дня рождения политического и государственного деятеля, основателя Монгольской Народно-Революционной партии (МНРП), одного из руководителей монгольской народной революции 1921 года, полководца Дамдины Сухэ-Батора (Сухбаатар), сообщает портал Gogo.

Каждый год, по традиции, монголы вспоминают великого вождя и возлагают венки к его статуи на центральной площади его имени.

Спикер парламента М.Энхболд, глава правительства Ж.Эрдэнэбат, мэр столицы С.Батболд и члены парламента и правительства возложили венки памятнику Сухбаатару.

Днем во Дворце независимости открылась выставка исторических фотографий, а в Музее национальной истории представлены редкая коллекция из фонда музея, связанная с жизнью и работой Д.Сухбаатара и Х.Чойбалсана. Дань уважения отданы также в местности Амгалан, где родился полководец.

В 1923 году 14 февраля Сухэ-Батор, простудившись после осмотра караулов, слёг, а через шесть дней скончался в возрасте 30 лет. Причины его смерти окончательно не подтвердились.

В 1943 году на юго-востоке Монголии образованные в 1942 году аймак Жавхлант-Шарга и сомон Жавхлант-Шарга переименованы в аймак Сухбаатар и в сомон Сухбаатар.

Высшая награда Монгольской Народной Республики называется Орденом Сухбаатара и на банкнотах достоинством 3, 5, 10, 20, 25, 50 и 100 тугриков и на банкнотах современной Монголии в 50 и 100 тугриков размещено изображение Сухбаатара.

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