Назарбаев: Акимам лень посмотреть, что в соседнем регионе творится

- Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства раскритиковал некоторых акимов областей, передает Tengrinews.kz.

"В этом году впервые частное партнерство мы нащупали. Но одни работают хорошо, другие - не хорошо, ищут источники привлечения частных инвестиций для решения социальных задач. В некоторых областях и регионах сотнями ввели мини детские сады и школы, а в других ничего не делается. Здесь все акимы сидят. Им, видишь ли, лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции", - сказал Нурсултан Назарбаев, комментируя выступление министра национальной экономики Тимура Сулейменова.

Напомним, вчера в ходе церемонии присяги на верность народу Казахстана и президенту, глава государства также объяснил акимам и министрам о чем они должны думать каждый день.

"Все ваши помыслы и дела должны исходить из государственных интересов. День и ночь думать об этом. Много видим вопросов, когда государство выделяет из бюджета энное количество средств, каждое министерство защищает и просит: "Дайте мне, дайте денег". А когда в конце года мы смотрим, как эти деньги использовались, приходится расстраиваться. Использовались неэффективно. Ответственность очень высокая. Хотелось бы, чтобы мы за этим следили. Масштабность и сложность предстоящих задач говорит о том, чтобы требования, прежде всего к государственной службе, будем поднимать и повышать", - сказал президент Казахстана, обращаясь к казахстанским чиновникам после церемонии принесения присяги