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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе подписан меморандум по реализации проекта «Смарт-паркинг»

CA-NEWS (MNG) - Компания «Вэйсис» из Нидерландов намерена внедрить в автодорожный сектор столицы Монголии передовую технику и технологию, а также новые управленческие решения с целью улучшения состояния парковки и трафика движения Улан-Батора, сообщает Монцамэ.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в этом направлении 2 февраля подписали замначальника мэра по вопросам развития инфраструктуры и юрточных райнов П.Баярхуу и председатель совета голландской компании «Вэйсис» Пол Стартжес.

В рамках сотрудничества стороны договорились уделить внимание внедрению новых решений в обустройство столичных автостоянок и снижению дорожного трафика путем реализации проекта «Смарт-паркинг». Вскоре стороны планируют создать рабочую группу и приступить к работам по реализации проекта.

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