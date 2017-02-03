В Улан-Баторе подписан меморандум по реализации проекта «Смарт-паркинг»

CA-NEWS (MNG) - Компания «Вэйсис» из Нидерландов намерена внедрить в автодорожный сектор столицы Монголии передовую технику и технологию, а также новые управленческие решения с целью улучшения состояния парковки и трафика движения Улан-Батора, сообщает Монцамэ.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в этом направлении 2 февраля подписали замначальника мэра по вопросам развития инфраструктуры и юрточных райнов П.Баярхуу и председатель совета голландской компании «Вэйсис» Пол Стартжес.

В рамках сотрудничества стороны договорились уделить внимание внедрению новых решений в обустройство столичных автостоянок и снижению дорожного трафика путем реализации проекта «Смарт-паркинг». Вскоре стороны планируют создать рабочую группу и приступить к работам по реализации проекта.