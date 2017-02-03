Реализация проекта CASA-1000 откладывается до 2020 года, - афганское агентство Pajhwok

CA-NEWS (CA) - Проект трансафганской ЛЭП CASA-1000, вероятнее всего, не будет завершён в назначенный срок из-за задержки контракта по преобразовательным подстанциям французской компании, сообщает афганское агентство Pajhwok.

По данным издания, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Пакистан согласились дать французской компании «Alstom,», известному производителю подстанций, необходимое время, согласно поступившему запросу.

Как сообщает пакистанское издание Express Tribune со ссылкой на местного чиновника, проектом заинтересовались другие компании среди них General Electric (США), Siemens (Германия) и « Mitsubishi (Япония).

Две подстанции в рамках проекта предполагается установить в Таджикистане и Пакистане в рамках проекта CASA-1000, который соединит Центральную и Южную Азию через энергетический коридор.

Ранее предполагалось, что проект будет завершен в конце 2017 или начале 2018 года, однако с учётом задержек по тендеру, объявленному год назад, более вероятным видится завершение проекта в 2020 году, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на афганского чиновника.

В прошлом году Афганистан объявил, что не будет закупать электричество в рамках проекта CASA-1000, оставив за собой лишь обеспечение транзитных функций.