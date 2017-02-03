Санкции против России останутся в силе, пока Россия не вернет Крым Украине, - новый постпред США в ООН

- Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заняла жесткую позицию против военного вмешательства России в восточной Украине, осудив «агрессивные действия» Москвы и заявив о солидарности администрации Дональда Трампа с украинским народом.

«Я должна осудить агрессивные действия России», – сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН – ее первом совещании с момента утверждения на пост посла США, передает "Голос Америки".

«Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией, – добавила она. – Однако бедственная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России».

«США – с народом Украины, который почти три года страдает от российской оккупации и военного вмешательства, – продолжила Хейли. – До тех пор, пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться».

По словам Хейли, санкции, введенные в отношении России в связи с аннексией Крымского полуострова, останутся в силе до тех пор, пока эту территорию не вернут Киеву.

«Соединенные Штаты продолжают осуждать российскую оккупацию Крыма и призывать к ее немедленному прекращению, – сказала она. – Крым – часть Украины».

Как сообщает CNN, в Белом доме заранее знали о содержании речи Хейли. По данным телеканала, Хейли не давали инструкций, но в то же время ее не попросили воздержаться от жестких высказываний в отношении России.

Тем временем на востоке Украины в последние дни обострились столкновения между украинскими войсками и ополченцами ДНР.

Члены Совета Безопасности в четверг призвали к немедленному прекращению огня, реализации Минских соглашений и обеспечению беспрепятственного доступа в зону конфликта наблюдателям ОБСЕ.

Как напоминает Би-би-си, в середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 годаи затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины.

В декабре 2016 года Вашингтон объявил о введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США обвинили Россию в организации кибератак на американские политические структуры. Москва это категорически отрицает.

В четверг министерство финансов США ослабило санкции, введенные против ФСБ России из-за обвинений в причастности к кибератакам.