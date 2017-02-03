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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Санкции против России останутся в силе, пока Россия не вернет Крым Украине, - новый постпред США в ООН
CA-NEWS (CA) - Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заняла жесткую позицию против военного вмешательства России в восточной Украине, осудив «агрессивные действия» Москвы и заявив о солидарности администрации Дональда Трампа с украинским народом.

«Я должна осудить агрессивные действия России», – сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН – ее первом совещании с момента утверждения на пост посла США, передает "Голос Америки".

«Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией, – добавила она. – Однако бедственная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России».

«США – с народом Украины, который почти три года страдает от российской оккупации и военного вмешательства, – продолжила Хейли. – До тех пор, пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться».

По словам Хейли, санкции, введенные в отношении России в связи с аннексией Крымского полуострова, останутся в силе до тех пор, пока эту территорию не вернут Киеву.

«Соединенные Штаты продолжают осуждать российскую оккупацию Крыма и призывать к ее немедленному прекращению, – сказала она. – Крым – часть Украины».

Как сообщает CNN, в Белом доме заранее знали о содержании речи Хейли. По данным телеканала, Хейли не давали инструкций, но в то же время ее не попросили воздержаться от жестких высказываний в отношении России.

Тем временем на востоке Украины в последние дни обострились столкновения между украинскими войсками и ополченцами ДНР.

Члены Совета Безопасности в четверг призвали к немедленному прекращению огня, реализации Минских соглашений и обеспечению беспрепятственного доступа в зону конфликта наблюдателям ОБСЕ.

Как напоминает Би-би-си, в середине января администрация Барака Обамы продлила еще на год сакции в отношении России, которые были введены в марте 2014 годаи затем несколько раз продлевались и расширялись из-за конфликта на востоке Украины.

В декабре 2016 года Вашингтон объявил о введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США обвинили Россию в организации кибератак на американские политические структуры. Москва это категорически отрицает.

В четверг министерство финансов США ослабило санкции, введенные против ФСБ России из-за обвинений в причастности к кибератакам.

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Комментарии (9)
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Нет аватара
rentier
17:42, 03 февраля 2017
стратегия у США выверенная и долгосрочная. Цены на нефть падают , спровоцировали и русы с радостью ввязались в войну в Сирии , конфликт в Украине (тоже недешево обходиться русам) осталось вывести амер-ий контингент с Афгана и русы поневоле попрутся туда . История повторяется в виде фарса.
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Realist-3000
17:17, 03 февраля 2017
Тупые америкосы!Забудьте уже про Крым,обратной дороги нет и не будет!Так что,умойтесь!
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frunze17
16:46, 03 февраля 2017
Это неважно, позиция РФ известна, этот вопрос не обсуждается, а Трамп никогда не обещал, что снимет санкции. Так что пусть болтают что хотят, все привыкли.
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dub-tiki
16:35, 03 февраля 2017
Цитата: Znakomyi 15:15, 03.02.2017
Цитата: azazel902 14:50, 03.02.2017
вроде амеры обещали перестать доставать весь мир!
Путинляндия не весь мир...
Ты говори, да не заговаривайся-Россия! #КРЫМНАШ и как бы вы не вякали-это факт!
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Znakomyi
16:22, 03 февраля 2017
Цитата: beshkoruk 16:08, 03.02.2017
а она ведь назначена Трампом... Вряд ли сближение с Россией возможно при таких заявлениях
А эти придурки шампанское в Думе распивали на радостях. Трам- пам- пам...Ла-ла-ла, ла-ла-ла...
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beshkoruk
16:08, 03 февраля 2017
а она ведь назначена Трампом... Вряд ли сближение с Россией возможно при таких заявлениях
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bokish
15:20, 03 февраля 2017
А вы верните земли индейцам, тогда будет все по честному.
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Znakomyi
15:15, 03 февраля 2017
Цитата: azazel902 14:50, 03.02.2017
вроде амеры обещали перестать доставать весь мир!
Путинляндия не весь мир...
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azazel902
14:50, 03 февраля 2017
вроде амеры обещали перестать доставать весь мир!
кто есть кто
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