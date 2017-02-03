Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира

CA-NEWS (CA) - Форвард «Реала» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2016 году по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

По данным издания, за прошедший год он заработал $88 млн., из которых $56 млн. составил доход в клубе, а $32 - рекламные контракты.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Его доход составил $81,4 млн. (53,4 + 28). Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс - $77,2 миллиона (23,2 + 54).

Четвертое место занимает теннисист Роджер Федерер, доход которого Forbes оценил в $67,8 млн. Первую пятерку замыкает баскетболист Кевин Дюрант, заработавший, по оценкам Forbes, $56,2 млн.

В первую десятку списка самых высокооплачиваемых спортсменов в истории также вошли теннисист Новак Джокович ($55,8 млн), игрок в американский футбол Кэм Ньютон ($53,1 млн), гольфист Фил Микельсон ($52,9 млн), гольфист Джордан Спайет ($52,8 млн), баскетболист Коби Брайант ($50 млн).

При составлении рейтинга Forbes учитывал доходы спортсменов в виде зарплат, премий, призовых, а также поступления от рекламных контрактов, выступлений и продаж книг. Доходы от инвестиций и налоговые вычеты при подсчетах не учитывались.​Суммы были скорректированы с учетом курса доллара в 2016 году.