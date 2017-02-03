Назарбаев о субъектах малого бизнеса: Гора родила мышь

- лава государства Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства обратился к министрам, передает Tengrinews.kz.

"По итогам девяти месяцев прошлого года выпуск товаров и услуг в МСБ сократился на 7 процентов. Количество действующих субъектов МСБ снизилось на 7 процентов, а численность занятых уменьшилась на 3 процента. Вот. Гора родила мышь. Как они будут расти, если все время увеличивается регуляторная нагрузка на бизнес? За последние десять лет количество ежегодно принимаемых нормативно-правовых актов возросло более чем в четыре раза. Кто их создает? За 2016 год принято шесть тысяч различных актов, которые регламентируют бизнес и население. В целом по республике контрольно-надзорные функции осуществляет 61 ведомство - 45 центральных, 16 на местах", - отметил Назарбаев.

"Например, недавно разговаривали с Бакытжаном Абдировичем (премьер-министром Сагинтаевым - прим. автора). Если подумать, по лечению зубов есть частные клиники, к ним обращаются, а почему по другим заболеваниям не работают, травматология, гинекология? Невозможно открыть частную клинику. Почему, это же в наших руках? Кто это делает? Где сидит пятая колонна внутри правительства?

Мы говорим одно, принимаем решение, делается по-другому. По данным "Атамекен", предпринимателям предъявляется более 28 тысяч требований. Тимур Муратович (министр национальной экономики Сулейменов - прим. автора). Ты же пришел, может, ты разберешься?" - высказался глава государства по проблемам бизнеса.

Назарбаев обратил внимание на сокращение количества проверяющих бизнес органов и заметил, что сокращения штата работников при этом не произошло.

"Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками, госуслуги переводятся в электронный формат. Мы же сократили, почему чиновники сидят там же, где мы сократили? Какое-то удивительное саморазмножение. Проверяющих сокращаем, количество чиновников остается - чудо! Я поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" и Генеральной прокуратурой провести масштабную ревизию количества контрольно-надзорных функций и мне доложить ровно через месяц", - обратился президент к правительству.



