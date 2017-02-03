Глава госбезопасности Северной Кореи отправлен в отставку за коррупцию

- Азия и мир, происшествия
- 14:57, 03 февраля 2017
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Согласно информации министерства объединения Южной Кореи, Ким Вон Хон, который считался одним из приближенных лидера КНДР Ким Чен Ына, был смещен со своего поста еще в январе.
Его, по данным Сеула, также обвиняют в том, что сотрудники министерства госбезопасности применяли пытки.
Пхеньян пока не комментирует сообщения об отставке Ким Вон Хона.
Ким Вон Хон, который занимал пост министра госбезопасности с апреля 2012 года, считался одной из самых влиятельных фигур в правительстве Северной Кореи. Также известно, что он некоторое время возглавлял "регентский совет" при Ким Чен Ыне.
Его считают одним из инициаторов ареста и казни в декабре 2013 года - дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына. Чан Сон Тхэк, которого обвинили в коррупции, развратном поведении, контрреволюционной деятельности и употреблении наркотиков, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти.
В июле прошлого года власти Южной Кореи сообщали, что в КНДР был казнен вице-премьер по вопросам образования Ким Ён Чжин, а министр, отвечавший за политику в отношении Южной Кореи, Ким Ён Чхоль, и заместитель отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Че Хи были отправлены на перевоспитание.