Глава госбезопасности Северной Кореи отправлен в отставку за коррупцию

- Министр государственной безопасности Северной Кореи Ким Вон Хон был смещен со своего поста и обвинен в коррупции и злоупотреблении властью, сообщает Би-би-си со ссылкой на южнокорейские власти.

Согласно информации министерства объединения Южной Кореи, Ким Вон Хон, который считался одним из приближенных лидера КНДР Ким Чен Ына, был смещен со своего поста еще в январе.

Его, по данным Сеула, также обвиняют в том, что сотрудники министерства госбезопасности применяли пытки.

Пхеньян пока не комментирует сообщения об отставке Ким Вон Хона.

Ким Вон Хон, который занимал пост министра госбезопасности с апреля 2012 года, считался одной из самых влиятельных фигур в правительстве Северной Кореи. Также известно, что он некоторое время возглавлял "регентский совет" при Ким Чен Ыне.

Его считают одним из инициаторов ареста и казни в декабре 2013 года - дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына. Чан Сон Тхэк, которого обвинили в коррупции, развратном поведении, контрреволюционной деятельности и употреблении наркотиков, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти.

В июле прошлого года власти Южной Кореи сообщали, что в КНДР был казнен вице-премьер по вопросам образования Ким Ён Чжин, а министр, отвечавший за политику в отношении Южной Кореи, Ким Ён Чхоль, и заместитель отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Че Хи были отправлены на перевоспитание.