РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава госбезопасности Северной Кореи отправлен в отставку за коррупцию
CA-NEWS (CA) - Министр государственной безопасности Северной Кореи Ким Вон Хон был смещен со своего поста и обвинен в коррупции и злоупотреблении властью, сообщает Би-би-си со ссылкой на южнокорейские власти.

Согласно информации министерства объединения Южной Кореи, Ким Вон Хон, который считался одним из приближенных лидера КНДР Ким Чен Ына, был смещен со своего поста еще в январе.

Его, по данным Сеула, также обвиняют в том, что сотрудники министерства госбезопасности применяли пытки.

Пхеньян пока не комментирует сообщения об отставке Ким Вон Хона.

Ким Вон Хон, который занимал пост министра госбезопасности с апреля 2012 года, считался одной из самых влиятельных фигур в правительстве Северной Кореи. Также известно, что он некоторое время возглавлял "регентский совет" при Ким Чен Ыне.

Его считают одним из инициаторов ареста и казни в декабре 2013 года - дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына. Чан Сон Тхэк, которого обвинили в коррупции, развратном поведении, контрреволюционной деятельности и употреблении наркотиков, был казнен по приговору суда за попытку свержения власти.

В июле прошлого года власти Южной Кореи сообщали, что в КНДР был казнен вице-премьер по вопросам образования Ким Ён Чжин, а министр, отвечавший за политику в отношении Южной Кореи, Ким Ён Чхоль, и заместитель отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Че Хи были отправлены на перевоспитание.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Досалиев Эльмир Акуналыевич
депутат БГК (Республика - Ата-Журт), инженер по материалам группы реализации инвестиционных проектов министерства транспорта и дорог КР
Макенов Ренат Кормонкоджеевич
начальник Управления земельных ресурсов при мэрии г. Бишкек
Мамбеталиев Замирбек Саякбаевич
Генеральный директор ОАО "РПО РМТР"
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×