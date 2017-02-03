Раздававший деньги на улице в Алматы парень оказался уроженцем Северного Казахстана

- Парень, который раздавал деньги прохожим в Алматы оказался уроженцем Северного Казахстана, сообщают казахстанские сми.

"Это было 28 января, около 18 часов вечера на пересечении улиц Гоголя и Пушкина в Медеуском районе Алматы. К нашему войсковому наряду обратились прохожие, указав на парней и девушку с агитационными плакатами. Один из них был обвешан деньгами. Соответственно, войсковой наряд подошел, уточнил кто они и сделали замечание о нарушении общественного порядка", - рассказал руководитель пресс-службы Нацгвардии Куаныш Кожахметов.

"Всего их было четверо - три парня и одна девушка. По их словам, они пытались привлечь внимание окружающих", - - пояснили в Нацгвардии.

После сделанного им замечания, компания молодых людей покинула место.



