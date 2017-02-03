Адвокат семьи Каримовых-Тилляевых опроверг информацию о проверках крупного оптового рынка «Абу-Сахий»

CA-NEWS (UZ) - Из-за отсутствия товаров на оптовом рынке «Абу Сахий» в Ташкенте некоторые владельцы вынужденно закрыли свои магазины. Проверка на рынке и задержка на таможне товаров, отправленных через одноименную фирму, стали основной причиной сложившейся ситуации. Как рассказывает узбекской службе радио Свобода «Озодлик» один из джизакских предпринимателей, который 30 января побывал на оптовом рынке «Абу Сахий» в Ташкенте, цены на этом рынке резко выросли из-за уменьшения количества товаров.

«Из-за того, что Карго не работает, цены на многие товары в «Абу Сахий» резко подскочили. У торговцев закончился товар, так как уже целый месяц товар на этот рынок не поступает. Некоторые торговцы просто прекратили работу, потому что они не могут заплатить налоговикам ежедневную наличную оплату в размере 4,5 миллионов сумов ($660 по черному курсу)», ​– говорит джизакский предприниматель.

Как говорит еще один узбекский предприниматель, занимающийся продажей компьютеров и компьютерных комплектующих, на рынке «Абу Сахий» в основном подорожали электротовары.

«К примеру, ноутбуки подорожали на 100-200 тысяч сумов (около $14-28). Я покупал компьютерные комплектующие в «Абу Сахий». Но сегодня мне многие торговцы заявили, что не работают из-за отсутствия товара. Мои знакомые, которые торгуют турецкой одеждой на рынке «Чорсу», также сообщили, что товар закончился, что в «Абу Сахий» товар не поступает», ​–​ говорит предприниматель.

В беседе без микрофона еще один узбекский предприниматель, занимающийся импортом продукции из Китая, сказал, что в течение последних трех недель товар на рынок «Абу Сахий» не поступал.

«Прошел 21 день, как мой товар, отправленный из Китая, прибыл в Ташкент. Но мне его не выдают. Говорят, что товар стоит на таможне. Когда я спросил у начальников базара, они мне сказали: «Не торопитесь, пожалуйста, вы получите свой товар в феврале, там идет небольшая проверка». Между тем, цены растут ежедневно. Мои знакомые, которые раньше хотели купить магазин на рынке «Абу Сахий», уже отложили свои планы», – говорит узбекский предприниматель.

По словам ташкентской предпринимательницы Шоиры Содикбековой, ее подруги, работающие на рынке «Абу Сахий», до сих пор не смогли получить свой товар, отправленный из Турции накануне Нового года.

«Мои подруги, у которых есть магазин в «Абу Сахий», отправили товар из Турции накануне Нового года. Но они до сих пор не смогли получить свой товар в Ташкенте. Когда они обратились к представителям в Турции, то те заявили, что отправили весь товар. Но в Ташкенте говорят, что товар еще не поступил. Все это время предпринимателей мытарят. Ведь их не один-два человека, их очень много. Поэтому многие были вынуждены приостановить свою предпринимательскую деятельность», – ташкентская предпринимательница.

В ходе освещения данной темы репортер радио в течение всего дня пытался связаться по телефону с администрацией рынка «Абу Сахий» в Ташкенте, чтобы получить комментарий относительно сложившейся на рынке ситуации. Но никто в администрации рынка не ответил не его телефонные звонки.

Ранее сообщалось о том, что узбекские предприниматели не могут получить свои товары, отправленные в страну из-за рубежа через фирму «Абу Сахий».

В конце января в беседе без микрофона представитель Государственного таможенного комитета Узбекистана подтвердил информацию о том, что клиенты фирмы «Абу Сахий» не могут свои товары с начала нового года.

Согласно имеющимся в распоряжении «Озодлика» документам, фирма «Абу Сахий» принадлежит Тимуру Тилляеву, супругу младшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы Каримовой-Тилляевой.

«Озодлик» уже обращался за комментарием к адвокату семьи Тилляевых с просьбой прокомментировать информацию о проверках в Узбекистане деятельности фирмы «Абу Сахий», в частности, о проверках, связанных с доставкой и документированием товаров, ввозимых этой фирмой из-за рубежа. Также издание просило адвоката этой семьи прокомментировать информацию о том, что узбекские клиенты «Абу Сахий» не могут получить свои товары в Узбекистане.

«Как мы уже отмечали вам ранее, «Абу Сахий» платит налоги и никогда не пользовался привилегиями по освобождению от уплаты налогов и таможенных пошлин. Утверждения об обратном являются ложью. Кроме того, деятельность «Абу Сахий» не проверяется узбекскими властями, в отношении компании не было выдвинуто никаких обвинений. Объем бизнеса в последнее время снизился из-за сезона праздников, но данное обстоятельство не является чем-то сверхъестественным; такое происходит ежегодно примерно в это же время. «Абу Сахий» продолжают работать в прежнем режиме», - говорится в ответе адвоката семьи Тилляевых.

Однако адвокат семьи Тилляевых не ответил на вопрос «Озодлика» о том, по какой причине узбекские предприниматели не могут получить в Ташкенте свои товары, отправленные из-за рубежа через фирму «Абу Сахий».

Напомним, в сентябре издание Uzmetronom со ссылкой на источники сообщало, что в Узбекистане начались проверки финансово-хозяйственной деятельности крупнейшего в стране оптового рынка «Абу-Сахий».

По сообщению, проверка проводилась в рамках претензий населения, подозрений в неуплате налогов и поступающей информации о незаконном использовании здесь иностранной валюты. Как утверждало издание, предприниматель Тимур Тилляев много лет назад получил «льготы по оплате таможенных сборов - не по номенклатуре товаров, а по весу».