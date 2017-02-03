Гособвинение запросило экс-главе финпола Казахстана Аманбаеву 14 лет лишения свободы

- Государственный обвинитель попросил 14 лет лишения свободы экс-главе финансовой полиции Алматы Амирхану Аманбаеву, обвиняемому в создании и руководстве организованного преступного сообщества, передает Tengrinews.kz.

По делу Амирхана Аманбаева начались прения. Выступление прокуроров длилось более пяти часов. Государственные обвинители в ходе прений сказали, что Аманбаев, получая только зарплату госслужащего, приобрел автомобили и квартиру. По мнению прокуроров, таким образом он легализовал деньги, полученные в результате преступной деятельности.

Так, по данным прокуроров, 29 января 2014 года была приобретена машина Lexus 350 и зарегистрирована на сына. Оценочная стоимость - $29 тысяч. Квартира с земельным участком и гаражом в Караганде по улице Карбышева зарегистрирована на супругу, оценочная стоимось $148 тысяч. 24 декабря 2014 года была куплена машина Toyota Land Cruiser200 2011 года выпуска, зарегистрирована на супругу, оценочная стоимость $37 тысяч. 4 декабря - Skoda Octavia, зарегистрирована на сына, оценочная стоимость $12 тысяч.

"Амирхана Аманбаева признать виновным в совершении правонарушения. (...) Путем частичного сложения наказания окончательно назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. (...) Внести представление президенту РК о лишении Аманбаева классного чина "Государственный советник юстиции 3 класса" и государственных наград "Курмет" и "Данк" 2 степени", - сказал прокурор Ерлан Сержанов.

Предполагаемому главе организованной преступной группы Сергею Ильину прокуроры запросили суд наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, с пожизненным лишением занимать должности на госслужбе и предпринимательской деятельностью сроком на 7 лет.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Ильину и Аманбаеву гособвинение попросило не изменять. Также в рамках гражданского иска прокуроры запросили взыскать в солидарном порядке с подсудимых $86 млн.

Напомним, Амирхан Аманбаев обвиняется в совершении преступлений по статьям "Пособничество", "Лжепредпринимательство, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций", "Создание либо руководство преступным сообществом, совершенные лицом с использованием своего служебного положения", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Получение взятки в особо крупном размере".

Амирхан Аманбаев был арестован в марте 2015 года. Тогда правоохранительные органы сообщали о задержании организованного преступного сообщества, которое в течение длительного времени под покровительством должностных лиц государственных органов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции, осуществляло противоправную деятельность на территории Алматы по обналичиванию денежных средств посредством созданных лжепредприятий.

20 октября в Специализированный межрайонный суд поступило уголовное дело в отношении Амирхана Аманбаева.

Аманбаев был под домашним арестом. 8 декабря его взяли под стражу из-за нарушения условий меры пресечения.

Уголовное дело объемом 1 340 томов, по делу проходят 36 подсудимых, большинство из которых содержатся под стражей, другая часть под залогом и домашним арестом.

Сергей Ильин уже был осужден по делу о хищениях в нацкомпании "Астана-ЭКСПО-2017" к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать должности в госорганах.



