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  3 февраля 2017
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Лукашенко прокомментировал сообщения о выходе Беларуси из ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Информация о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства является полным вымыслом. Об этом заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

Президент отметил, что такая информация появляется, потому что есть люди, которым это выгодно. «Что касается заседания союзного Совета Министров, Высшего Государственного Совета, поездки на саммит ЕАЭС, мое было четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?», - цитирует его слова «Белта».

Ранее, СМИ со ссылкой на некий неназванный источник сообщили, что Минск ведет подготовку к выходу из ЕврАзЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии. Как сообщает источник, «в Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной».

Кремль также прокомментировал сообщения о возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ. «Надеемся, что (развал ЕАЭС) не реален», - так прокомментировал «Газете.ру» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков данную информацию.

В ОДКБ назвали эту информацию «слухами». В секретариате Союзного государства России и Белоруссии сообщили, что им неизвестно о планах Белоруссии выйти из союза.

Новость о намерениях Минска о выходе из ЕврАзЭС и ОДКБ прозвучала на следующий день после того, как глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пограничную зону в регионах РФ, граничащих с Белоруссией. Как говорится в обнародованных на портале правовой информации России документах, это сделано для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ». Ранее пограничной зоны между Россией и Белоруссией не существовало вовсе, потому что страны входят в Союзное государство.

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