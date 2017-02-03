Почему молодое поколение отвергнет Трампа? - Дж.Сакс, профессор

CA-NEWS (CA) - Главный политический водораздел в США проходит не между партиями или штатами, а между поколениями. Молодое поколение (так называемые «миллениалс», то есть те, кому сейчас 18-35 лет) активно голосовало против Дональда Трампа, и именно оно станет основой сопротивления его политике. Хотя среди американцев постарше имеются разногласия, базой Трампа являются люди старше 45 лет. По всем вопросам молодые избиратели будут отвергать позицию Трампа, воспринимая его как политика прошлого, а не будущего.

Почему молодое поколение отвергнет Трампа

Джеффри Сакс – профессор дисциплин «Устойчивое развитие» и «Политика и управление в сфере здравоохранения», директор Института Земли в Колумбийском университете; директор Научной сети ООН по поиску решений для устойчивого развития.

Project Syndicate, 2017

НЬЮ-ЙОРК – Конечно, это всё усреднённые цифры, а не абсолютные. Тем не менее, они подтверждают факт разрыва поколений. По данным экзитполов, за Трампа проголосовали 53% избирателей старше 45 лет, 42% – в возрасте 30-44 лет и всего лишь 37% – в возрасте 18-29 лет. Согласно опросу 2014 года, 31% миллениалс называют себя либералами, в то время как у поколения бэби-бумеров (в момент опроса им было 50-68 лет) эта цифра равна 21%, а у так называемого «молчаливого поколения» (69 лет и старше) – 18%.

Смысл не в том, что сегодняшние юные либералы завтра станут старыми консерваторами. Поколение «миллениалс» намного либеральней, чем бэби-бумеры и молчаливое поколение в аналогичном юном возрасте. Это поколение также намного менее партийно и готово поддерживать политиков, которые будут соответствовать их ценностям и реагировать на их нужды, в том числе кандидатов, не связанных с двумя главными партиями.

Есть как минимум три большие разницы в политических взглядах молодых и старых. Во-первых, молодежь намного либеральней в социальном плане, чем старшее поколение. Для неё нарастающий расовый, религиозный и сексуальный плюрализм не является проблемой. Разношёрстное общество, состоящее из белых, афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов, а также из местных и приезжих, – это та страна, в которой они всё время живут, а не какое-то драматическое изменение по сравнению с прошлым. Они спокойно относятся к сексуальным и гендерным категориям (лесби, геи, транс, би, интер, пан и так далее), которые фактически являлись табу, или вообще были неизвестны, поколению их дедушек и бабушек, к которому относится Трамп.

Во-вторых, молодёжь сталкивается сейчас с беспрецедентными экономическими трудностями, связанными с информационной революцией. Молодые люди выходят на рынок труда в период, когда рыночная доходность быстро сдвигается от труда к капиталу – роботы, искусственный разум, вообще все умные (smart) машины. Напротив, престарелые богачи получают выгоду от бума на фондовом рынке, вызванного той же самой технологической революцией.

Трамп предлагает снизить налоги на корпорации и недвижимость, что принесёт ещё больше выгод престарелым богачам (которые в изобилии представлены в его правительстве) за счёт роста дефицита бюджета. Такая политика ещё больше увеличит бремя молодых. В реальности молодёжь нуждается в прямо противоположной политике: повышение налогов на богатства, накопленные старшим поколением, для финансирования высшего образования, профессиональной подготовки, инфраструктуры возобновляемой энергетики и тому подобных инвестиций в будущее Америки.

В-третьих, молодые люди намного лучше, чем их родители, дедушки и бабушки, осведомлены о ситуации с изменением климата и создаваемых ею угрозах. Трамп соблазняет старшее поколение лебединой песней ископаемого топлива, в то время как у молодого поколения ничего подобного не будет. Они хотят чистую энергетику и будут бороться против уничтожения Земли, которую им и их детям предстоит унаследовать.

Отчасти эти разногласия между поколениями по вопросу о глобальном потеплении вызваны абсолютным невежеством многих пожилых американцев, включая самого Трампа, в том, что касается изменения климата и его причин. Американцам постарше не рассказывали в школе об изменении климата. Их не знакомили с азами научных знаний о парниковых газах. И именно поэтому они готовы удовлетворять собственные краткосрочные финансовые интересы, игнорируя страшную опасность, которой они при этом подвергают поколение своих внуков.

В ходе проведённого в июне 2015 года опроса, 60% респондентов в возрасте 18-29 лет заявили, что деятельность человека является причиной глобального потепления, в то время как среди респондентов старше 65 лет так ответили лишь 31%. Как следует из данных опроса, опубликованного в январе этого года, 38% опрошенных американцев старше 65 лет приветствуют расширение добычи ископаемого топлива, а не мощностей возобновляемой энергетики, а среди респондентов в возрасте 18-29 лет так считают лишь 19%.

Экономическая политика Трампа заточена под этих «коренных» американцев, более старых и более белых. Он выступает за снижение налогов на пожилых богачей, что приведёт к увеличению долгового бремени молодёжи. Ему безразличен навес в размере $1 триллиона долларов по студенческим кредитам. Он устроил повтор дебатов 1990-х годов по поводу НАФТА и свободной торговли, вместо того, чтобы заняться намного более важными проблемами занятости в XXI веке, которые возникают из-за роботов и искусственного разума. Он охвачен желанием выжать ещё несколько прибыльных лет из американских угольных, нефтяных и газовых запасов, ценой которым станет будущая экологическая катастрофа.

Можно было бы объяснить ретроградный менталитет Трампа его возрастом. В 70 лет Трамп является самым старым человеком, который когда-либо становился президентом США (Рональд Рейган был немного моложе, когда вступил в эту должность в 1981 году). Тем не менее, возраст едва ли тут является причиной или даже вообще важным фактором. Берни Сандерсу, несомненному обладателю самых свежих мозгов из всех президентских кандидатов 2016 года и герою молодых избирателей, сейчас 75 лет. Молодёжь в восторге от папы Франциска, которому сейчас 80 лет, потому что он говорит о её проблемах (будь это бедность, трудности с работой, опасности глобального потепления) с моральной точки зрения, а не отмахивается от них с грубым цинизмом как Трамп и ему подобные.

Главная проблема здесь – менталитет и политическая ориентация, а не возраст. У Трампа самый короткий временной горизонт (и охват внимания) среди всех президентов на нашей исторической памяти. Он совершенно оторван от реальных проблем молодого поколения, которое пытается приноровиться к новым технологиям, меняющемуся рынку труда и огромному студенческому долгу. Торговая война с Мексикой и Китаем или трагически ошибочный запрет на въезд мигрантов-мусульман вряд ли помогут решить их реальные проблемы.

Политический успех Трампа – это всхлип, а не поворотный момент. Сегодняшнее молодое поколение с его перспективами, обращёнными в будущее, вскоре начнёт доминировать в американской политике. Америка будет многоэтничной, социально либеральной, климатически сознательной страной с намного более справедливой системой распределения экономических выгод, которые приносят новые технологии.

Слишком многие наблюдатели продолжают уделять слишком много внимания традиционным партийным разногласиям в конгрессе США, а не тем более глубоким демографическим изменениям, которые вскоре приобретут решающее значение. Сандерс чуть не стал президентским кандидатом от Демократической партии (и вполне мог бы победить с триумфом на всеобщих выборах), выступив с платформой, которая оказалась крайне привлекательной для миллениалс. Их время наступит, по всей видимости, с тем президентом, которого они поддержат в 2020 году.