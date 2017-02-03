Узбекское государственное ТВ возглавил бывший министр

- Узбекистан, общество
- 16:12, 03 февраля 2017
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Им стал теперь уже бывший министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Хуршид Мирзахидов. На новом посту он сменил Алишер Хаджаева, который бессменно руководил узбекским государственным телевидением с декабря 2005 года.
Напомним, что Мирзахидов в 1995 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи по специальности инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения. С 1994 по 2015 год работал в разных должностях в структурах Мининфокома, также заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций правительства, председателем правления государственной акционерной компании «Узпроммашимпэкс».
В Национальную телерадиокомпанию Узбекистана входят 14 теле- и радиоканалов, а также ряд региональных телерадиокомпаний.