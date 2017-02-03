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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев о задержаниях высокопоставленных чиновников: Я переживаю за них больше, чем родители
CA-NEWS (KZ) - В ходе расширенного заседания правительства глава государства признался в том, что переживает по поводу происходящих событий вокруг громких задержаний чиновников, сообщает Tengrinews.kz.

"Все реформы у нас обеспечены финансированием. Выделяются триллионы тенге. Вместе с тем только по выявленным Счетным комитетом финансовых нарушений в прошлом году составили 160 миллиардов тенге. 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 - к дисциплинарной. Правоохранительным органам передана куча материалов", - обратился президент к участникам расширенного заседания.

Говоря об этом, Нурсултан Назарбаев поинтересовался у главы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, сколько чиновников в 2016 году привлекли к ответственности.

"2 900 человек должностных лиц", - привел данные Кайрат Кожамжаров.

"По статье "Коррупция"?" - переспросил президент.

"Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по "Болашаку", а потом они попадают в тюрьму. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2 900 человек, сидящих под следствием, и даже это не останавливает", - выразил сожаление глава государства.

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Комментарии (2)
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beshkoruk
16:32, 03 февраля 2017
ага, сначала сажаю, а потом переживаю
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tusha
16:26, 03 февраля 2017
человеческую алчность и жадность не остановит нкакое воспитание, только как в Китае - расстрел.
кто есть кто
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