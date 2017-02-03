Назарбаев о задержаниях высокопоставленных чиновников: Я переживаю за них больше, чем родители

"Все реформы у нас обеспечены финансированием. Выделяются триллионы тенге. Вместе с тем только по выявленным Счетным комитетом финансовых нарушений в прошлом году составили 160 миллиардов тенге. 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 - к дисциплинарной. Правоохранительным органам передана куча материалов", - обратился президент к участникам расширенного заседания.
Говоря об этом, Нурсултан Назарбаев поинтересовался у главы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, сколько чиновников в 2016 году привлекли к ответственности.
"2 900 человек должностных лиц", - привел данные Кайрат Кожамжаров.
"По статье "Коррупция"?" - переспросил президент.
"Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по "Болашаку", а потом они попадают в тюрьму. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2 900 человек, сидящих под следствием, и даже это не останавливает", - выразил сожаление глава государства.
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