Президент Белоруссии поручил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора

CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе МВД страны возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает РБК.

«Что касается продуктов питания…Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», - заявил Лукашенко журналистам. ​​

Конфликт между главой Белоруссии и российским чиновником разгорелся в декабре 2016 года. В интервью РБК Сергей Данкверт заявил, что белорусские поставщики продуктов часто ведут себя «недобросовестно» и «хотят воспользоваться ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, с Украины».

Реакция от Лукашенко на это заявление последовала практически сразу. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — заявил он на декабрьском совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Как сообщили РБК в Россельхознадзоре, они уверены в законности своих действий.