Казахстан, Туркменистан и Монголия вошли в список наиболее токсичных стран в мире, - отчет

CA-NEWS (MNG) - Казахстан, Туркменистан и Монголия вошли в список наиболее токсичных стран в мире, говорится в отчете энергетическая компания The Eco Experts, которая использовала данные, полученные от Международного энергетического агентства и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Туркменистан расположился на 7 месте, Казахстан на 9, а Монголия на 15 позициях соответственно. Всего в рейтинге было проанализировано 135 стран мира.

В первую тройку вошли Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. Список стран с самым чистым воздухом в мире возглавляют Кения, Танзания и Эфиопия.

В линейке цветов слева направо расположены оттенки, которые соответствуют уровням загрязнения от наименее токсичных до наиболее токсичных, серым отмечены страны, по которым нет данных.





При рейтинга составлении учитывался уровень загрязнения воздуха, потребление энергии и производство энергии с помощью возобновляемых источников. The Eco Experts представляет результаты исследования в качестве предупреждения, что дальнейшие выбросы парниковых газов могут привести к катастрофическим и необратимым последствиям для планеты.