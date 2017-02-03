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  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан, Туркменистан и Монголия вошли в список наиболее токсичных стран в мире, - отчет

CA-NEWS (MNG) - Казахстан, Туркменистан и Монголия вошли в список наиболее токсичных стран в мире, говорится в отчете энергетическая компания The Eco Experts, которая использовала данные, полученные от Международного энергетического агентства и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Туркменистан расположился на 7 месте, Казахстан на 9, а Монголия на 15 позициях соответственно. Всего в рейтинге было проанализировано 135 стран мира.

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В первую тройку вошли Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. Список стран с самым чистым воздухом в мире возглавляют Кения, Танзания и Эфиопия.

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В линейке цветов слева направо расположены оттенки, которые соответствуют уровням загрязнения от наименее токсичных до наиболее токсичных, серым отмечены страны, по которым нет данных.

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При рейтинга составлении учитывался уровень загрязнения воздуха, потребление энергии и производство энергии с помощью возобновляемых источников. The Eco Experts представляет результаты исследования в качестве предупреждения, что дальнейшие выбросы парниковых газов могут привести к катастрофическим и необратимым последствиям для планеты.

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