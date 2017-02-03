Узбекистан прекратил практику организованного детского труда на хлопке, - отчет МОТ

- Международная организация труда (МОТ) сообщает, что правительство Узбекистана делает успехи в проведении реформ, направленных на устранение риска принудительного труда в хлопковом секторе страны. В выпущенном 1 февраля отчете по итогам независимого мониторинга хлопкоуборочной компании 2016 года МОТ делает выводы о том, что практика организованного детского труда была постепенно прекращена.

В отчете МОТ говорится, что Узбекистан продолжает реализацию планов действий по уменьшению рисков принудительного труда, которые влияют на условия ежегодной масштабной хлопкоуборочной компании. В нем также указано, что общественность теперь лучше осведомлена о запрещенных практиках трудовых отношений, благодаря общенациональной информационной кампании, проведенной во время сбора урожая в сентябре-октябре 2016 года. В ходе кампании было использовано более 800 баннеров, 400 тысяч плакатов, 100 тысяч брошюр, были задействованы теле- и радио-каналы, рассылались текстовые сообщения.

«Улучшение практики трудовых отношений, а также реформирование и модернизация аграрного сектора, являются долгосрочным процессом, и мы готовы и впредь помогать Узбекистану трансформировать его аграрный сектор в важный источник экономического роста, более высоких доходов и качественных рабочих мест для людей”, - сказала Лилия Бурунчук, Региональный директор Всемирного банка по региону Центральной Азии.

Государственные проекты в Узбекистане, осуществляемые при финансировании Всемирного банка, призваны помочь стране отойти от хлопководства и снизить риски принудительного труда путем улучшения практики трудовых отношений, повышения уровня механизации и диверсификации сельского хозяйства за счет более коммерчески выгодных и менее трудозатратных сельскохозяйственных культур.

МОТ провела мониторинг реализации обязательств государства и мер, направленных на борьбу с детским и принудительным трудом в Узбекистане, и доложила, что «в рамках поддерживаемых Всемирным банком проектов в аграрном и водном секторе, а также в секторе образования, не было обнаружено случаев детского и принудительного труда».

В отчете МОТ напоминается о том, что для некоторых категорий людей, включая студентов, сотрудников образовательных и здравоохранительных учреждений и государственных служащих, риск принудительного труда все-таки остается. В отчете о мониторинге, помимо прочего, было сделано заключение о том, что требуется предпринять дальнейшие шаги для устранения риска принудительного труда взрослых людей, и отмечено, что Правительство Республики Узбекистан признает существование подобных рисков. Правительство продолжает улучшать меры политики, направленные на снижение рисков нежелательной практики трудовых отношений.

Несмотря на то, что практика организованного детского труда была постепенно устранена, как Всемирный банк, так и МОТ рекомендуют продолжать бдительно следить за тем, чтобы меры, направленные на недопущение детского труда в стране, в особенности в отношении учащихся 16-17 лет, сохраняли свою эффективность.

МОТ также отметила улучшение в работе национальных механизмов обратной связи, созданных и Федерацией профсоюзов, и Министерством труда. Эти механизмы включают колл-центры (телефоны доверия), дающие гражданам возможность сообщить о беспокоящей их практике трудовых отношений в стране. Положительные изменения включают в себя процесс подачи и рассмотрения жалоб, которым могут пользоваться граждане, звонящие по телефонам доверия.

По итогам последней хлопкоуборочной кампании МОТ и Всемирный банк договорились о том, чтобы продлить свое сотрудничество в Узбекистане еще на два года.