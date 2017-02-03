РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Эмомали Рахмон отправил в отставку трех судей
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня Указ об освобождении судей, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, Гоибназар Амирходжа освобожден от должности председателя экономического суда Хатлонской области.

Джумазода Усмонали Шариф снят с должности председателя суда города Истаравшан Согдийской области.

Также президент освободил Асрорзода Хакимджона Туйчи от должности заместителя суда Аштского района Согдийского области.

Как отмечается, указанные лица освобождены от занимаемых должностей в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Досалиев Эльмир Акуналыевич
депутат БГК (Республика - Ата-Журт), инженер по материалам группы реализации инвестиционных проектов министерства транспорта и дорог КР
Макенов Ренат Кормонкоджеевич
начальник Управления земельных ресурсов при мэрии г. Бишкек
Мамбеталиев Замирбек Саякбаевич
Генеральный директор ОАО "РПО РМТР"
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×