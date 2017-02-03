Эмомали Рахмон отправил в отставку трех судей

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня Указ об освобождении судей, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, Гоибназар Амирходжа освобожден от должности председателя экономического суда Хатлонской области.

Джумазода Усмонали Шариф снят с должности председателя суда города Истаравшан Согдийской области.

Также президент освободил Асрорзода Хакимджона Туйчи от должности заместителя суда Аштского района Согдийского области.

Как отмечается, указанные лица освобождены от занимаемых должностей в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.