Эмомали Рахмон отправил в отставку трех судей
- Таджикистан, политика
- 17:07, 03 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня Указ об освобождении судей, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу, Гоибназар Амирходжа освобожден от должности председателя экономического суда Хатлонской области.
Джумазода Усмонали Шариф снят с должности председателя суда города Истаравшан Согдийской области.
Также президент освободил Асрорзода Хакимджона Туйчи от должности заместителя суда Аштского района Согдийского области.
Как отмечается, указанные лица освобождены от занимаемых должностей в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.
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