Автодорога Душанбе-Худжанд вновь перекрыта из-за лавин

- Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана сообщил о схождении очередных снежных лавин за минувшие сутки.

По данным КЧС, из-за обильных осадков на горных территориях Таджикистана, на разных участках дороги Душанбе-Худжанд, Душанбе-Джиргиталь, Хорог-Ишкашим и Хорог-Дарваз за прошедшие сутки были зарегистрированы сход снежных лавин.

Как сообщила «Авеста» пресс-секретарь КЧС Умеда Юсупова, в результате схода снежных лавин и сильного снегопада, был закрыт участок автотрассы Душанбе-Худжанд от 54 до 71 км.

Для расчистки автодороги от снега дорожной службой компании Innovative Road Solutions (IRS) выделены 6 единиц техники, которые работают с двух сторон дороги. Круглосуточно работают Штабы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В этой связи, КЧС еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Лавиноопастность на горных автодорогах сохраняется, предупреждает КЧС.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь компании Innovative Road Solutions (IRS) Далер Абдулло, автодорога Душанбе-Худжанд сегодня утром вновь была закрыта по прчине схода снежных лавин на участке от 48 до 73 км дороги.

«Ситуация на данном участке очень сложная. Сотрудники IRS пытаются очистить дорогу, но лавины следуют одна за другой, что затрудняет работу», — подчеркнул Далер Абдулло.