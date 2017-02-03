МВД РФ предлагает выдворять из страны мигрантов без трудового договора

- Таджикистан, общество
- 17:29, 03 февраля 2017
- Просмотров: 486
Как сообщается, кроме этого, для нарушителей предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Белоруссии — они освобождены от получения миграционной карты.
Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Кыргызстан, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза.
Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.
МВД предлагает дополнить статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующим пунктом: «Иностранный гражданин, которому для осуществления трудовой деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации не требуется получение разрешения на работу либо патента, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)».
Это, по мнению разработчиков, необходимо для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств — членов ЕАЭС.
Авторы документа также предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от $30 до 80 с административным выдворением за пределы России.