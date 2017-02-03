МВД РФ предлагает выдворять из страны мигрантов без трудового договора

- МВД России разработало законопроект, который предусматривает выдворение из России мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за отсутствие трудового договора, пишет издание "Независимая газета".

Как сообщается, кроме этого, для нарушителей предусмотрен денежный штраф. Исключение составляют граждане Белоруссии — они освобождены от получения миграционной карты.

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Кыргызстан, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза.

Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

МВД предлагает дополнить статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующим пунктом: «Иностранный гражданин, которому для осуществления трудовой деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации не требуется получение разрешения на работу либо патента, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)».

Это, по мнению разработчиков, необходимо для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств — членов ЕАЭС.

Авторы документа также предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от $30 до 80 с административным выдворением за пределы России.