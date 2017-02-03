Снегопады и метели ожидаются в Казахстане на выходных

- Снегопады и метели ожидают синоптики в большинстве регионов Казахстана 4-6 февраля, передает Tengrinews.kz. Однако непогода не продлится долго.

Как сообщается, сместившийся на Казахстан глубокий и активный циклон покинет территорию республики уже в субботу. Но связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на погоду.

"В большинстве областей республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости до 200-500 метров, сильный ветер 17-25 метров в секунду. Южные области в выходные дни будут находиться под влиянием атмосферных фронтов, связанных с южным циклоном. Здесь также ожидаются снегопады, туманы, гололед и местами сильный ветер 18-25 метров в секунду", - прогнозируют синоптики.

Сложные погодные условия ожидаются в горных и предгорных районах Алматинской области, где проходит зимняя Универсиада. В субботу специалисты метеослужбы ждут здесь сильный снег, туман, порывистый ветер.

"В тыл циклону начинает смещаться холодный антициклон, с которым на территории республики ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Но это похолодание будет кратковременным, так как следующий циклон уже 6 февраля выйдет на запад Казахстана, и с ним температура вновь повысится", - резюмируют синоптики.

Отметим, что по данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. Так, в Астане 4, ночью 5 февраля ожидается метель, юго-западный ветер порывы 15-20 метров в секунду. Кроме того, 4 февраля в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях ожидается метель, местами сильная. Усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 25, местами 30 метров в секунду.

Напомним, утром и днем 3, ночью 4 февраля в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях также объявлено штормовое предупреждение.