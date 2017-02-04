США могут ужесточить визовые требования к ряду исламских стран через месяц

- Правительство США не исключает возможности ужесточения визовых требований к ряду государств с преимущественно мусульманским населением уже менее чем через месяц. Такое предупреждение содержится в письменном заявлении, которое распространило министерство национальной безопасности (МНБ) США, передает ТАСС.

Как подтверждается в данном документе, временный запрет на въезд в США действует в отношении только уже неоднократно называвшихся американской администрацией семи стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. "Ни одна другая страна с этим не сталкивается", - констатирует МНБ. Кроме того, подчеркивает оно, "на данном этапе, вопреки ложным публикациям", Вашингтон не имеет намерений расширять список государств, граждан которых пока решено не пускать в Соединенные Штаты.

Далее в заявлении поясняется, что МНБ, Госдепартамент и аппарат директора национальной разведки сейчас проводят "пострановый обзор", выясняя, достаточно ли сведений о своих граждан, стремящихся получить американские въездные визы, передают Вашингтону Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Результаты этой проверки, призванной установить, "какие страны не предоставляют адекватную информацию о своих гражданах", будут доложены президенту США Дональду Трампу, отмечает МНБ. Произойти это должно в течение 30 дней после подписания Трампом указа, который ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан семи вышеназванных государств. Американский лидер подписал это распоряжение 27 января.

"Опираясь на этот отчет, Госдепартамент США попросит все иностранные правительства (из семи перечисленных), которые будут сочтены не предоставляющими адекватную информацию о своих гражданах, начать предоставлять такую информацию в течение 60 дней", - указывает МНБ.

Как сообщил на пресс-конференции министр национальной безопасности США Джон Келли, американская сторона рассматривает по сути возможность внесения "различных дополнительных" пунктов в анкеты, которые заполняются гражданами семи перечисленных государств при обращении за получением въездных виз США.

"Когда кто-то приходит и просит рассмотреть (его заявку) для получения (американской въездной) визы, безусловно, (в качестве одного из дополнительных требований) может быть введен отчет о том, какие веб-сайты посещают такие лица. Речь (также) может идти о (получении) информации о телефонных контактах, чтобы мы могли видеть, с кем такие люди общаются", - заявил Келли. Он добавил, что впредь при рассмотрении визовых заявок граждан семи означенных стран не исключается и возможность изучения социальных сетей, которыми пользуются такие лица.

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