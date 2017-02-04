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  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минпромторг РФ опроверг слова Лукашенко об убытках Минска из-за ЕврАзЭС
CA-NEWS (CA) - Минпромторг России не согласен с оценкой президента Белоруссии Александра Лукашенко, согласно которой экономика республики потеряла 15 миллиардов долларов от членства в ЕврАзЭС. Об этом заявил первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, передает ТАСС.

«Мы категорически не согласны с этой оценкой. У нас другое мнение, мы считаем, что все страны от участия в ЕврАзЭС безусловно выигрывают. Никаких убытков не могла понести белорусская экономика», — приводит агентство слова чиновника.

Он подчеркнул, что между странами налажено взаимовыгодное сотрудничество в промышленности. «Ни одна из экономик не теряет в результате функционирования этой системы», — добавил Никитин.

Ранее 3 февраля Лукашенко заявил, что в 2015 году доля Белоруссии в товарообороте ЕврАзЭС упала на 40 процентов, в 2016-м — еще на 18 процентов. «60 процентов в ЕврАзЭС падение — это что, нормально?» — отметил он.

Президент Белоруссии также сказал, что республика якобы потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных условий торговли в ЕврАзЭС.

26 декабря 2016 года лидеры четырех стран ЕврАзЭС — России, Кыргызстана, Армении и Казахстана — на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали Таможенный кодекс. Александр Лукашенко на заседании не присутствовал и пока так и не подписал документ.

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