Минпромторг РФ опроверг слова Лукашенко об убытках Минска из-за ЕврАзЭС

- Азия и мир, политика
- 9:57, 04 февраля 2017
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«Мы категорически не согласны с этой оценкой. У нас другое мнение, мы считаем, что все страны от участия в ЕврАзЭС безусловно выигрывают. Никаких убытков не могла понести белорусская экономика», — приводит агентство слова чиновника.
Он подчеркнул, что между странами налажено взаимовыгодное сотрудничество в промышленности. «Ни одна из экономик не теряет в результате функционирования этой системы», — добавил Никитин.
Ранее 3 февраля Лукашенко заявил, что в 2015 году доля Белоруссии в товарообороте ЕврАзЭС упала на 40 процентов, в 2016-м — еще на 18 процентов. «60 процентов в ЕврАзЭС падение — это что, нормально?» — отметил он.
Президент Белоруссии также сказал, что республика якобы потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных условий торговли в ЕврАзЭС.
26 декабря 2016 года лидеры четырех стран ЕврАзЭС — России, Кыргызстана, Армении и Казахстана — на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали Таможенный кодекс. Александр Лукашенко на заседании не присутствовал и пока так и не подписал документ.