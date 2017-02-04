В Кремле ответили на критические высказывания президента Белоруссии в адрес России

- Пресс-служба Кремля ответила на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России. Москва указала на оказанную Минску масштабную помощь и призвала решать спорные вопросы в спокойной манере.

В комментарии пресс-службы, поступившем в РБК, говорится, что хозяйственно-экономические и коммерческие проблемы двух стран должны решаться в спокойной манере в ходе деловых переговоров.

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — отмечается в комментарии.

В нем также подчеркивается, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии исходя из особого союзнического характера наших отношений».

В качестве примера пресс-служба Кремля приводит выделение Минску свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т нефти. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства. Не будем также забывать, что $2,5 млрд также траншем было предоставлено в виде кредитов по линии Евразийского фонда и развития», — подчеркнула пресс-служба.

«В Москве считают приоритетным цели и задачи продолжения интеграционных процессов и придают им первоочередное значение», — подчеркивается в комментарии. В нем также говорится, что в Москве «с большим вниманием относятся к дальнейшему развитию Союзного государства России и Белоруссии».

В комментарии пресс-службы Кремля также выражается недоумение Москвы по поводу решения Лукашенко возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта: «Мы считаем, что он, российский надзор, выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением».

Пресс-служба Кремля также ответила на претензии Лукашенко по поводу введения пограничного режима между двумя странами. «Со своей стороны хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, в прилегающих к границе районах. Это связано с необходимостью регламентирования посещения пограничных районов гражданами третьих стран», – пояснила пресс-служба, подчеркнув, что никаких последствий от этого для граждан союзного государства нет и не будет.

В этой же связи Кремль подчеркнул, что ​«Россия не является пионером в сфере введения приграничных зон», напомнив, что 14 сентября 2014 года президент Белоруссии подписал указ, который регламентирует установление приграничных зон. «Мы рассчитываем что нам удастся согласовать сроки проведения Высшего Госсовета, чтобы обсудить все вопросы повестки», – заключила пресс-служба.

В пятницу, 3 февраля, Лукашенко на пресс-конференции в Минске выступил с рядом критических высказываний в адрес России. В частности, претензии белорусского лидера касались сокращения поставок нефти и действий главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Кроме того, он обвинил Россию в нарушении международных договоров.