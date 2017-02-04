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  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданам попавших в указ Трампа стран разрешили въезд в США
CA-NEWS (CA) - Таможенная и пограничная службы США на основании постановления федерального судьи Сиэтла разрешили авиакомпаниям перевозки пассажиров из стран, попавших под действие указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает в субботу, 4 февраля, Reuters.

В связи с приостановкой действия указа возвращен прежний порядок въезда иностранцев в США. Авиаперевозчикам разрешено брать на борт граждан стран, попавших под действие решения администрации Трампа, при наличии у них американской визы.

В Белом доме отметили, что считают запрет «законным и уместным». Министерство юстиции экстренно обжалует решение судьи из Сиэтла, чтобы восстановить действие указа, передает Лента.ru.

О вердикте суда уведомлен Государственный департамент США. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в настоящее время вместе с Департаментом внутренней безопасности выясняют, каким образом судебное постановление скажется на указе Трампа.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Ранее в тот же день временно ограничила действие указа Трампа судья Восточного округа Мичигана Виктория Робертс.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Решение вызвало массовые протесты.

Документ вызвал неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. Члены сената от Демократической партии заявили о намерении предложить для обсуждения законопроект, который позволил бы отменить документ. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным.

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