Бывший замглавы правительства Казахстана назначен послом в России
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил нового посла республики в России. Представлять страну в Москве будет бывший вице-премьер Казахстана Имангали Тасмагамбетов.
«Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба администрации Назарбаева.
Отметим, что за свою политическую карьеру Тасмагамбетов успел поработать помощником президента, руководителем администрации президента, а также мэром Алама-Аты и Астаны.
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