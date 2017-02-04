Бывший замглавы правительства Казахстана назначен послом в России

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил нового посла республики в России. Представлять страну в Москве будет бывший вице-премьер Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

«Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба администрации Назарбаева.

Отметим, что за свою политическую карьеру Тасмагамбетов успел поработать помощником президента, руководителем администрации президента, а также мэром Алама-Аты и Астаны.