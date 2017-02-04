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  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Имангали Тасмагамбетов сам пожелал стать послом Казахстана в России - Назарбаев (видео)
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил назначение Имангали Тасмагамбетова, передает Tengrinews.kz

"(...) Произведены некоторые кадровые изменения. (...) Марат Тажин перешел в Аппарат Президента. В связи с этим я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной, при этом было учтено его личное пожелание именно поработать на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, это хорошее решение, потому что Москва - наш основной партнер, близкий сосед и союзник, там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Думаю, что все это будет во благо наших дел, во благо страны", - сказал президент в своем заявлении.

3 февраля указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Глава государства в заявлении по итогам расширенного заседания правительства объявил о своем решении назначить Имангали Тасмагамбетова послом Республики Казахстан в Российской Федерации.


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