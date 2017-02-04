Трамп проведёт телефонный разговор с Порошенко

- Азия и мир, политика
- 10:28, 04 февраля 2017
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Разговор запланирован на 16:45 по восточному времени США. В тот же день, как ожидается, Трамп, который отправился на уик-энд на свою виллу во Флориде, проведет телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Италии Паоло Джентилони.
28 января состоялся телефонный разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане. Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».
18 января Петр Порошенко выразил надежду на то, что он встретится с Трампом в Вашингтоне в феврале. «Для меня это будет большим удовольствием», — сказал президент Украины, выразив мнение, что переговоры будут эффективными.
В середине ноября политики поговорили по телефону. В ходе диалога президент Украины поздравил миллиардера с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.