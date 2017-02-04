Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился со строительством нового путепровода в Ташкенте
- Узбекистан, общество
- 12:05, 04 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, накануне, 3 февраля ознакомился со строящимся на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими в Чиланзарском районе столицы путепроводом. Об этом сообщило Национальное информагентство страны (УзА).
Сдача в эксплуатацию шестиполосного путепровода протяженностью 900 метров намечена накануне праздника Навруз. По обеим сторонам моста также возводятся два пешеходных наземных перехода протяженностью 131,6 м.
Президент, знакомясь с ходом строительства путепровода, особо отметил, что с каждым днем повышаются уровень и качество жизни, благосостояние соотечественников, растет число машин. Это создает необходимость прокладки дополнительных дорог и мостов.
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