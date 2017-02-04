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  4 февраля 2017
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Туркменистан и Беларусь договорились о расширении двухстороннего сотрудничества
CA-NEWS (TM) - Туркменистан и Беларусь договорились о расширении двухстороннего сотрудничества по итогам завершившегося в Ашхабад визита делегации, возглавляемой белорусским вице-премьером Анатолием Калининым, сообщает сайт SNG.TODAY.

Члены белорусской делегации, в состав которой вошли также министр строительства и архитектуры Анатолий Черный, заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Игорь Бобырь и генеральный директор «Беларуськалий» Иван Головатый, встретились с вице-премьером туркменского правительства Батыром Эрешовым и председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александром Дадаевым. Стороны обсудили варианты двухсторонних проектов в сферах строительства, поставок авто- и сельскохозяйственной техники, продуктов, оборудования.

Гости в сопровождении белорусского посла Олега Табанюхова посетили стройплощадку Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Лебапаском велаяте. Стороны акцентировали внимание на соблюдении графика строительных и пуско-наладочных работ.

Напомним, в 2010 году госконцерн «Туркменхимия» заключил контракт с ОАО «Белгорхимпром» на проектирование и строительство горно-обогатительного комбината мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия ежегодно. Проект оценивается в 1,126 млрд долларов. Запуск его намечен на 31 марта нынешнего года.

В ходе визита члены делегации осмотрели также стройплощадки комплекса зданий белорусской дипмиссии и Центра белорусской техники в Ашхабаде.

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