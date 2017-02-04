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  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами президента Туркменистане
CA-NEWS (TM) - В Туркменистан в целях оценки хода подготовки и проведения предстоящих 12 февраля текущего 2017 г выборов президента страны прибыла миссия Бюро по демократичным институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщается в заявлении ЦИК страны.

Как отмечалось, Туркменистан, следуя своим обязательствам в соответствии с ратифицированными конвенциями и иными актами интернационального права, предпринимает последовательные шаги по реализации положений основных документов, касающихся обеспечения прав и свобод человека.

Делегатов от ОБСЕ ожидают встречи в МИД, в Парламенте Туркменистана, встречи с претендентами на пост Президента, с прессой и уполномоченные публичных компаний. В частности, президентские выборы, которые состоятся 12 февраля текущего года, станут существенным событием общественно-политической жизни страны.

Новый Избирательный кодекс и готовность Туркменистана к сотрудничеству члены делегации БДИПЧ/ОБСЕ расценивают, как часть правовой реформы в Туркменистане. Специалисты оценят, как проходит подготовка к президентским выборам, а после будут присутствовать во время избирательного процесса, и при подсчёте голосов.

Сотрудники ЦИК заверили ОБСЕ, что наблюдателям будут сделаны все нужные условия для работы по мониторингу всех мероприятий по выборам президента Туркменистана. На предстоящие 12 февраля выборы руководителя государства официальную регистрацию получили 9 претендентов.

На пост президента Туркменистана претендуют девять кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно новоиспеченной Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 г., сроки президентских полномочий увеличены с 5-ти до 7-ми лет, а кроме этого снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

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