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  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан намерен увеличить производство алюминия

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан планирует увеличить производство алюминия в 2017-ом году. Как пояснили официальные представители компании, такое решение было принято с целью предотвращения последующих потерь, общий объем которых на тот момент уже оценивался в сумму порядка 30 млн. долларов.

Таджикистан планирует в 2017 г увеличить выпуск алюминия на 38% до 179 тыс. т, объявил министр финансового развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода. В качестве обстоятельств сокращения объема производства в 2014 году первичного алюминия им была названа «негативная конъюнктура рынка», сообщили таджикистанские СМИ.

Ранее говорилось, что Таджикистан выпустил в 2016 г. на 7,4% менее алюминия, чем в 2015, объявил министр индустрии и новых технологий республики Шавкат Бобозода.

«В первую очередь, такое снижение производства было связано с уменьшением объемов потребления со стороны основных клиентов данного вида продукции».

«Прежде всего это связано с уменьшением объемов потребления основных клиентов данной продукции — снизились нужды Украины, которая является нашим традиционным покупателем, а еще Узбекистана, Казахстана, Армении, приобретавших у нас изделия из алюминия», — проинформировал он. «Спрос сократился и со стороны Казахстана, Узбекистана и Армении, которые приобретали у нас разнообразные изделия из алюминия» — подчеркнул Шавкат Бобозода.

Также, уточнил министр, на снижение выпуска повлияла неустойчивость стоимости алюминия на мировом рынке, которая снизилась в 2014 г. до 1605 долларов за тонну в 2016-ом с 1654 долларов в 2015. «Здесь все зависит от цены и объема спроса».

«Любое снижение спроса приводит к уменьшению мировых цен и соответственно к уменьшению производства, но, невзирая на это, прогнозы позитивные, однако все будет зависеть от спроса», — сообщил министр, которого цитируют государственные СМИ.

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