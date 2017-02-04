РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Россия запретила поставки говядины из Белоруссии
CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор с 6 февраля запретил ввоз в Россию говядины и субпродуктов из нее из Минской области Белоруссии после очередного обострения отношений между двумя странами, сообщает Би-би-си.

Руководитель российского надзорного ведомства Сергей Данкверт сообщил Интерфаксу, что запрет введен в связи с подозрениями в том, что мясо, оформленное как происходящее из этого региона, в действительности производилось в странах Запада и Украине и затем поставлялось в Россию под видом белорусского.

Россия в августе 2014 года запретила импорт многих наименований продовольствия из стран, которые ввели против нее санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой вооруженных формирований на востоке Украины. Под эти антисанкции, которые впоследствии продлевались, попали страны ЕС, США, Канада, Норвегия, Австралия, а позднее также Украина, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Черногория.

По словам Данкверта, белорусские власти не препятствовали перемаркировке говядины.

"Сегодня переговоры состоялись с ветеринарной службой Белоруссии и главой ветеринарной службы Минской области. Мы конкретно спросили: "Каким образом расследовались случаи поставок говядины в РФ?" Нам начали рассказывать сказки. Но мы из этого возраста уже вышли", - цитирует главу Россельхознадзора Интерфакс.

Ранее в пятницу на пресс-конференции в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта за нанесение ущерба государству.

Данкверт заявил, что запрет поставок говядины из Минской области не связан с заявлениями Лукашенко.

Также на пятничной пресс-конференции белорусский президент обвинил Россию в нарушении договоренностей в связи с созданием накануне пограничной зоны на границе между двумя странами.

Россия и Белоруссия образуют "союзное государство", а вместе с Казахстаном - также Таможенный союз, но споры двух стран об условиях поставок нефти, газа или различной сельхозпродукции на протяжении разных лет не раз выливались в обмен резкими заявлениями.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Досалиев Эльмир Акуналыевич
депутат БГК (Республика - Ата-Журт), инженер по материалам группы реализации инвестиционных проектов министерства транспорта и дорог КР
Макенов Ренат Кормонкоджеевич
начальник Управления земельных ресурсов при мэрии г. Бишкек
Мамбеталиев Замирбек Саякбаевич
Генеральный директор ОАО "РПО РМТР"
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×