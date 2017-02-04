Россельхознадзор предупредил об ограничении ввоза яиц и мяса птицы из ЕС

- Азия и мир, общество
- 15:55, 04 февраля 2017
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По ее словам, в список стран, на которых будут наложены ограничения вошли Австрия, Великобритания, Венгрия, Болгария, Греция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция. Во всех этих странах был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц.
Запрет на импорт будет наложен на все виды птицеводческой продукции, и продукцию, содержащую в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, передает РБК.
Как уточнило Мелано, в связи с потребностью в импорте подобной продукции, Россия обратится в генеральный директорату Еврокомиссии с просьбой оказать содействие в получении дополнительной информации о соблюдении норм контроля над распространением инфекции. Страны, которые не предоставят необходимой информации, лишатся права на поставку птицы в Россию.
Ряд продуктов, в том числе и мясо птицы, уже запрещены к поставке в Россию в связи с действием продовольственного эмбарго. Однако запрет не действует на поставку живых птиц и инкубационных яиц. Продовольственное эмбарго Россия ввела в августе 2014 года в ответ на санкции Запада, которые в свою очередь были введены из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Владимир Путин подписал указ, ограничивающий ввоз определенных продуктов из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, в августе 2014 года.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/04/02/2017/58959ec59a79477765471423?from=newsfeed