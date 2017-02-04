В Румынии проходят крупнейшие за последние 25 лет акции протеста

- В городах Румынии проходят крупнейшие за последние 25 лет акции протеста, количество участников которых превысило 300 тыс. человек. Такое количество людей не выходило на улицы румынских городов со времени свержения диктатора Наколае Чаушеску в 1989 году, сообщает РБК.

Массовой недовольство вызвало решение правительства, которое пришло к власти месяц назад, объявить широкую амнистию. Протестующие считают, что в результате на свободу выйдут коррумпированные чиновники и политики. Кроме того, правительство решило внести изменения в уголовный кодекс и значительно смягчить наказание для коррупционеров.

Манифестации переросли в столкновения с полицией, в Бухаресте демонстранты жгли мусор и автомобильные покрышки. В полицейских бросали бутылки с зажигательной смесью и камни. Власти сообщили о десятках задержанных.

Правительство Румынии объяснило амнистию необходимостью разгрузить тюрьмы, по словам чиновников, они сейчас переполнены.