Казахстан не станет парламентской республикой, - посланник посольства РК в РФ Марат Сыздыков

- Конституционная реформа в Казахстане направлена на переход от суперпрезидентской системы к президентской, и ожидать движения к парламентской республике не стоит. Об этом заявил в четверг на брифинге в Москве временный поверенный в делах Казахстана в России Марат Сыздыков, передают " Ведомости ".

О начале реформы, предполагающей передачу ряда функций президента правительству и парламенту, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 25 января. Эти меры направлены на демократизацию политической системы, подчеркнул он: «Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства». На выборах в марте 2016 г. победила возглавляемая Назарбаевым партия «Нур Отан» («Свет Отечества»), получившая более 82% голосов и 84 из 107 депутатских мандатов.

Согласно проекту поправок в конституцию депутаты будут согласовывать с президентом структуру правительства, получат больше полномочий по контролю над местными органами власти и смогут в упрощенном порядке выражать недоверие членам правительства. В свою очередь, кабинет министров получит от президента полномочия по управлению социально-экономическим развитием страны. На вопрос «Ведомостей» о том, будут ли после принятия поправок проводиться досрочные выборы, Сыздыков ответил, что это возможно, «если того потребуют обстоятельства». Роль самого Назарбаева в новой системе фактически не изменится, «так как правительству и парламенту передаются неприоритетные сферы», пояснил Сыздыков: президент сконцентрируется на внешней политике и нацбезопасности, а также будет выполнять роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти.

Назарбаеву в июле исполнится 77 лет, и вопрос о его наследнике становится основным в политической повестке, считает политолог Аркадий Дубнов. Особую остроту он приобрел после внезапной кончины осенью 2016 г. президента Узбекистана Ислама Каримова и относительно удачной передачи власти, полагает эксперт: «Назарбаев готовится к какому-то варианту транзита власти, но он еще не сформулирован, и имя преемника ему самому неизвестно. Он не может это решить еще и потому, что, как только имя преемника будет названо, его прижизненно сожрут».

В Казахстане борьба за власть откровеннее в том числе и из-за менталитета, говорит Дубнов: «Даже то, как узбеки строят свои дома в кишлаках, объясняет их политическую конфигурацию – все окна выходят вовнутрь, чтобы ни один прохожий не смог понять, что в доме происходит. Так же они разобрались и с семьей Каримова». Казахи же, по мнению эксперта, не стесняются выносить сор из избы. Назарбаев держит окружение в неизвестности и демонстрирует, что власть по-прежнему в его руках и именно он навязывает модель развития, резюмирует эксперт: «Второго Назарбаева не будет и быть не может, поэтому он готовится к изменению модели правления. Возможно, это будет некое коллективное управление семьи, но пока сам он контуров передачи власти не прорисовывает».